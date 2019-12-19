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OPPO：快应用月活超1亿，短视频App月活6000万

2019/12/19 11:15:19来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

12月19日上午消息，在今日的OPPO开发者大会上，OPPO副总裁、互联网事业部总裁段要辉透露，OPPO快应用月活已超1亿，短视频App月活6000万。他还宣布OPPO将推出引力计划2.0，投入10亿资源支持全球开发者。

段要辉首先分享了OPPO在互联网业务方面的最新数据。

目前，OPPO已拥有3.2亿全球用户，人均App使用时长290分钟/天，人均安装App数32个/月。软件商店和游戏中心每日分发量7.8亿次。

服务生态月活1.8亿，服务分发14亿次/月，快应用月活1亿，快应用桌面图标创建次数1.4亿次。

内容生态方面，OPPO已布局短视频、信息流和乐划锁屏三个方向。总体月活用户2.6亿，曝光次数150亿，短视频App月活6000万，每日使用时长超50分钟。

在短视频方面，OPPO还推出了短视频剪辑App即录。另外，今年11月，OPPO联合爱影视推出了口袋学长团，定位偶像短视频App，包含视频、壁纸、活动打榜、解锁游戏等内容。

在ColorOS方面，已经覆盖全球140国家和地区，近一年海外活跃用户增长率108%。

段要辉透露，目前已有12万合作伙伴入驻OPPO开放平台，OPPO开放平台服务调用达到30亿次/天。

他还宣布，继去年的引力计划之后，OPPO还将推出引力计划2.0，投入10亿资源，在应用、服务、内容和出海四个方面扶持全球开发者。

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关键词：OPPO开发者大会

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