抖音打击刷赞刷粉：超240个百万粉丝大V被封号

12月19日消息，近日，有网友爆料称，自己朋友的200万粉丝大号被抖音封了。根据该网友晒出的聊天截图显示，一个做抖音号的网友称自己几个抖音号都被封了，其中包括一个将近200万粉丝的大号，以及其他几个几十万、一百多万粉丝的抖音号。

对此，字节跳动安全中心工作人员回复称：“今年10月起，字节跳动安全中心开展了为期三个月的’啄木鸟2019’专项行动，打击抖音短视频平台上的黑灰产刷赞、刷粉等作弊及诈骗等行为。截止12月15日，已经封禁涉嫌刷赞、刷粉等虚假刷量作弊行为的违规抖音帐号超过171万，其中，封禁100万粉丝以上的抖音账号超过240个，封禁10万粉丝以上的抖音账号超过3800个。同时，拦截黑产刷赞、刷粉类的虚假刷量行为请求超过4.6亿次。”

目前，刷赞、刷粉、薅羊毛和引流诈骗等行为是黑灰产团伙针对短视频平台主要作弊行为，尤其是刷赞、刷粉，已经成为黑灰产针对短视频平台的主要作弊形式。有些黑灰产还利用刷赞、刷粉生产制造大V账号，利用这些账号进行广告导流、诈骗引流等行为。

为了保护用户利益和商业生态不受侵害，字节跳动安全中心针对旗下抖音短视频平台，开展了“啄木鸟2019”专项行动，打击抖音短视频平台上的黑灰产不法分子，以及黑灰产生产制造的违规抖音账号，其中就包括所谓拥有百万粉丝的大V。

“黑灰产不法分子利用刷粉、刷赞、刷评论等方式，打造虚假大号，生产’塑料大V’，然后进行买卖帐号、发布未经审批的垃圾广告等违反平台规定甚至违反法律法规的行为。”字节跳动安全中心工作人员告诉记者，“在11月中旬，我们封禁过一个有三百多万粉丝的抖音账号‘天目山梅姑娘’，我们通过风控策略作弊模型进行追踪，发现这个号和很多违规账号一样，发布相同的低质内容，触发了我们的策略模型预警。

据了解，除了利用虚拟手机号、虚假身份证等各种手段来对抗平台打击之外，黑灰产团伙现在在各环节中已经呈现智能化、规模化、平台化及产业化等特点。

为此，字节跳动安全中心也要不断升级打击手段。据介绍，本次“啄木鸟2019”行动中，除了日常的策略对抗、作弊模型识别之外，字节跳动安全中心还开发、升级了新型风控策略模型，有效提升了基于行为特征、物理特征、内容特征等方面的算法模型+策略识别能力。

例如，采用实时计算与挖掘算法，检测异常注册行为，并通过相似扩散、异常离群聚类挖掘恶意行为，有效识别机器、批量恶意注册行为，实施针对性拦截打击工作。

字节跳动安全中心负责人表示，平台不会为了虚假繁荣的粉丝量、浏览量就会对所谓的大V、大号网开一面，“啄木鸟2019”专项行动只是打击黑灰产的开始，对黑灰产刷赞、刷粉等刷量作弊行为的打击力度会长久保持，会持续研发新型策略模型、不断升级打击技术能力，保护用户利益不受损，保护商业生态安全。