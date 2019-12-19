意大利Open Fiber和华为完成单波600G现网测试

北京时间12月19日下午消息，意大利Open Fiber的ZION光纤骨干网继一年前实现了400G纪录后，如今又和华为完成了600G的测试。Open Fiber今天强调，这是在意大利实现的国家骨干网上的第一个单载波600Gbps波分传输连接。

得益于单载波600G的技术成果，Open Fiber的光纤基础网络成为意大利最为领先的光传输网络。它能够有效地支撑千兆接入和5G新业务的发展，使Open Fiber可以向用户提供包括4K/8K视频业务、云游戏、FTTH、AR/VR、智能交通、智能医疗、公共安全、PA的数字化、电子教育等新兴业务。

ZION的波分骨干网能够在没有电中继站点的情况下实现长距离传输，包括100G传输2500公里、200G传输1500公里、600G传输60公里的超长距传输。如此强大的传输性能得益于华为新的数字光信号处理器（oDSP），该处理器使用人工智能算法对光信号进行编码和调制。

Open Fiber技术总监保罗·佩尔费蒂（Paolo Perfetti）表示：“我们设备的不断技术创新使我们成为实施创新技术解决方案的先行者，满足运营商和消费者的需求。通过Open Factory及创新实验室，我们不断努力、克服难关，取得了今天的成就。”

另据了解，2019年200G高速端口全球部署节奏加快，并逐渐成为光网络主流技术。根据光网络分析机构IHS的数据显示，仅今年第三季度200G端口全球发货即同比增长97%，其中华为200G端口发货全球份额达到46%，引领了全球200G的规模部署。