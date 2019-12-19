通用汽车CEO：所有自动驾驶汽车都应是电动汽车

【TechWeb】12月19日消息，据国外媒体报道，通用汽车首席执行官（CEO）玛丽·巴拉（Mary Barra）表示，所有的自动驾驶汽车都应该是电动汽车。

巴拉认为，汽车自动化和电动化是通用汽车转型的一部分。她希望避免使用混合动力车和插电式混合动力车，以避免在一辆车上安装两个动力系统的成本。但她承认，在向电动汽车转型的过程中，为了符合排放规定，插电式混合动力车是必要的，尤其是在中国。

由于美国需求下降，通用汽车今年早些时候决定停止生产雪佛兰Volt插电式混合动力车。相反，该公司正在研发下一代纯电动雪佛兰Bolt。

通用汽车原本计划在下个月的2020年消费电子展（CES）上推出一款新型电动汽车，但由于美国汽车工人联合会（UAW）为期四周的罢工，该公司不能在最后期限完成这款车的制造，因此决定取消参展计划。

据外媒推测，通用汽车原本计划在2020年的消费电子展上推出的电动汽车是一款凯迪拉克电动跨界车，这款车拥有半自动驾驶能力。

2016年，通用汽车收购了 Cruise公司。2017年末，Cruise宣布，计划在2019年年底之前推出自动驾驶商业出租车服务。但今年7月份的时候，外媒报道称，该公司推迟了在今年年底前推出自动驾驶出租车服务的计划，它将在今年剩余时间里增加测试。

通用汽车与旗下自动驾驶子公司Cruise合作打造的全自动驾驶汽车是基于雪佛兰Bolt的一个版本，这款车被命名为Cruise AV，由该公司位于密歇根州的猎户座（Orion）装配厂制造。

通用汽车最终希望推出一款没有方向盘和踏板的全自动驾驶汽车，车内所有座位都是为乘客设计的，人工智能和相关技术将成为这款车的驱动力。

未来，通用汽车将致力于两个领域：电动汽车和自动驾驶技术。在不久的将来，该公司将推出一系列新的电动汽车，包括雪佛兰Bolt EUV跨界车、新的电动皮卡和凯迪拉克豪华跨界车。

该公司的目标是，在2023年前推出20款全新的全电动汽车，其中包括基于雪佛兰Bolt纯电动车打造的两款电动车型。