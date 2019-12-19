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英伟达股价今年已上涨近72%，较去年最高价仍差21%

2019/12/19 18:50:08来源：TechWeb作者：辣椒客责编：沧海评论：

【TechWeb】12月19日消息，据国外媒体报道，图形处理器厂商、目前在人工智能方面有很大进展的英伟达，股价在今年有不错的表现，涨幅已超过了70%，但整体股价仍不及2018年，目前的股价较2018年的最高价也低了21%。

周三美国股市收盘时，英伟达股价为229.51美元，较前一交易日228.29美元的收盘价上涨1.22美元，涨幅为0.53%。

虽然周三英伟达的股价较前一个交易日仅小幅上涨，但周三的收盘价，同去年年底相比，还是有明显上涨。

2018年的最后一个交易日，英伟达股票收盘价为133.5美元，周三收盘时的229.51美元，较之是上涨了96.01美元，涨幅为71.9%。

但同2018年整体表现相比，英伟达目前的股价还是有差距，从2018年的1月3日到11月15日之间长达11个月的时间里，英伟达的股价一直在200美元之上。

而英伟达的股价在2018年的最后两个月大幅下滑，从2018年的11月16日到今年的10月22日，英伟达的股价也一直在200美元之下。

另外在2018年10月2日盘中最高时，英伟达的股价还达到了292.76美元，周三收盘时的229.51美元，较这一价格还要低21.6%。

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关键词：英伟达

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