2499元起，坚果Pro 3手机最高优惠400元，享12期免息

据坚果手机官方消息，坚果Pro 3手机已经开启优惠活动；12月19日至12月21日期间8GB+128GB黑色版本京东价2499元，享12期免息；同版本天猫2599元，可享24期免息。

坚果Pro 3手机延续了以往硬朗方正的设计风格，采用全新摄像头设计，机身厚度为7.8mm，拥有白、黑、绿三种配色。

配置方面，坚果Pro 3采用6.39英寸广色域全面屏，分辨率为2340×1080。搭载最新一代屏下指纹，可0.2s解锁。坚果Pro 3还搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。

相机方面，坚果Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

此外，Smartisan OS 7.0同时处理多任务的效果，最多可以实现4个应用切换。具有大爆炸BigBang 3.0功能，支持提取声音内容，新增“炸录屏”功能。还具有闪念胶囊ldea Pills 2.0、听觉无障碍、游戏模式、Smartisan TNT等特点和功能。

价格方面，坚果Pro 3手机8+128GB黑色版本京东到手价2499元，享12期免息；8+128GB黑色版本天猫到手价2599元，可享24期免息，还可赠送1W毫安移动电源。其他配置方面，8GB+256GB到手价2999元；12GB+256GB到手价为3399元。