挑战YouTube，Facebook与三大唱片公司商讨音乐版权

北京时间12月19日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook正在寻求主要唱片公司的音乐视频版权，希望通过其节目提升人们对其Watch视频服务的兴趣。



据知情人士称，Facebook正与环球音乐、索尼音乐和华纳音乐这三家最大的音乐公司谈判，商讨新的授权协议，并提出获得音乐视频版权。其中两位知情人士称，Facebook已经开始在泰国和印度测试音乐视频。

Facebook之前与唱片公司达成的协议，允许用户在他们在社交网络上发布的视频的背景中包含歌曲，比如婚礼的剪辑或滑板特技，但Facebook目前还没有权利提供热门歌曲的官方音乐视频。

当前，音乐视频是世界上最大的在线视频服务YouTube上最受欢迎的内容形式之一。显然，获得音乐视频版权可能提升Facebook上的视频消费。Facebook的Watch服务在2017年8月首次亮相后，一直难以吸引观众。同样，Instagram在2018年6月推出的类似服务IGTV也是如此。

但Facebook的高管们表示，Watch服务正在流行起来，并推出了包括《红桌谈话》（Red Table Talk）在内的一些重磅内容。

目前尚不清楚Facebook是否准备向YouTube发起真正的挑战，但音乐公司一直渴望Facebook挺身而出，为他们提供一个可信的替代方案。唱片公司长期以来一直抱怨称，鉴于YouTube上消费的音乐数量，YouTube并没有向他们支付足够的费用。此外，他们还认为，YouTube在版权保护方面过于宽松。

当前，Facebook月活跃用户数量逾20亿，Instagram也吸引了超过10亿用户。因此，这两大社交媒体服务已经成为了艺术家们重要的宣传工具。但到目前为止，这两个网站都不是YouTube那样的主要数字视频门户网站，而音乐视频可以帮助改变这一点。