天秤币协会董事称发布时间存疑，尚无明确战略

北京时间12月19日晚间消息，据国外媒体报道，“天秤币协会”（Libra Association）董事会成员帕特里克·埃利斯（Patrick Ellis）今日表示，Facebook数字加密货币“天秤币”（Libra）项目明年将如何或在哪里推出，目前还没有明确的战略。

“天秤币协会”总部位于日内瓦，主要负责“天秤币”的推出和运营。埃利斯今日在接受电话采访时称，“天秤币”原计划于明年6月份推出，但具体的推出范围取决于与监管部门的谈判。

埃利斯说：“在现阶段，还没有针对市场或产品的既定战略，也没有确定它将如何实际推出。”埃利斯还补充说：“现在制定一个坚实的战略还为时过早。我们仍有很多问题需要与监管机构解决，以便能够完善推出战略。”

自今年6月份首次宣布“天秤币”计划以来，Facebook一直面临着巨大的监管压力。由于全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对“天秤币”提出了质疑，并列出了与“天秤币”有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等，今年10月已有6家创始会员宣布退出Libra协会，分别是Paypal、Visa、Mastercard、eBay、Stripe和Mercado Pago。

“天秤币协会”首席运营官（COO）贝特兰·佩雷斯（Bertrand Perez）10月份也曾表示，Facebook最初计划在明年上半年推出Libra。但如今，为了遵守相关法规，该日期可能有所调整。他说：“对于这么大的一个项目，以及我们的伟大愿景，推后或提前几个季度推出，并不会带来根本性的变化。”

昨日，美联储理事莱尔·布雷纳德（Lael Brainard）也对“天秤币”项目进行了猛烈抨击，称该项目面临“一系列核心的法律和监管挑战”，包括如何将其与一篮子基础资产捆绑在一起的透明度。