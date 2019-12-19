PayPal宣布正式进入中国市场：完成对国付宝70%股权收购

IT之家12月19日消息 12月19日，PayPal公司宣布，在9月30日中国人民银行批准后，PayPal已完成对国付宝信息科技有限公司（Gopay）70%的股权收购。交易完成后，PayPal成为第一家获准在中国市场提供在线支付服务的外资支付平台。

“我们非常高兴能完成这一历史性的交易，它将帮助公司在当下多变的市场环境中拓宽业务参与水平。”PayPal首席执行官丹·舒尔曼表示，“这重要的一步将让我们能够成为中国金融机构和技术平台更为强有力的合作伙伴。我们期待为中国的电子商务市场和支付生态系统的发展贡献自己的力量。”

9月30日下午消息，国付宝官方微博表示，2019年9月30日，中国人民银行批准国付宝股权变更申请，PayPal通过旗下美银宝信息技术(上海)有限公司收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人并进入中国支付服务市场。

国付宝于2011年12月获中国人民银行颁发互联网支付、移动电话支付业务许可，2015年获基金支付业务许可，2016年获跨境人民币支付业务许可，2016年获预付费卡发行与受理业务许可（海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市）。公司主要面向电子商务、跨境商贸、航空旅游等行业企业提供支付产品及行业配套解决方案。

PayPal是美股纳斯达克上市公司，是全球领先的第三方支付企业，覆盖全球200多个国家和地区，拥有超过2.86亿活跃支付账户，支持全球100多种货币交易。

今后，国付宝将一如既往的在监管机构指导下，按照各项监管政策法规的要求开展业务，坚决贯彻落实各项监管工作要求，合法合规开展支付服务。

天眼查数据显示，美银宝信息技术（上海）有限公司成立于2004年8月，注册资本约14.8亿人民币，由PayPal全资控股。美银宝信息技术（上海）有限公司还有两家全资控股子公司，分别为美银宝信息技术（上海）有限公司深圳贝宝分公司和美银宝信息技术（上海）有限公司深圳分公司。

公开资料显示，国付宝的运营主体为国付宝信息科技有限公司，成立于2011年1月，注册资本约1.4亿人民币。值得一提的是，国付宝的大股东为持股70%的北京智融信达科技有限公司，其为海航科技集团有限公司的全资孙公司。国付宝的二股东为国富通信息技术发展有限公司，为中国国际电子商务中心的全资孙公司。