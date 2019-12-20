自动驾驶、电动汽车弹指十年，巨头们的承诺均没兑现

12月20日讯过去10年，汽车制造商和优步（Uber）、Lyft等公司对交通运输领域的新兴技术一直很乐观。但在多年的大肆宣传之后，汽车制造商和科技公司迟迟没有兑现有关自动驾驶汽车和电动汽车的雄心勃勃的承诺。

行业专家预计，由于监管方面的担忧、成本和其他因素，全电动汽车将先于自动驾驶汽车成入主流，但即便是在这一领域，进展也很缓慢。

除了测试阶段和有限的试点项目外，自动驾驶汽车还没有上路，而电动汽车虽然已投入商用，但尚未被广泛采用。

汽车制造业以及交通运输行业都将这两个领域视为数万亿美元的商机。他们吹捧这些技术将创造一种更安全、更环保的交通方式。特斯拉、通用汽车和其他公司纷纷宣布，未来的汽车事故和尾气排放将显著降低，甚至为零。

预计未来10年，各大公司将在这两项技术上投入更多资金。今年早些时候，国际咨询公司AlixPartners的一份报告估计，到2025年，汽车制造业在自动驾驶和电动汽车上的支出将分别达到850亿美元和2250亿美元。

制造和推出无人驾驶汽车说起来容易做起来难。这一技术存在重大的安全和监管障碍，以及无法预见的技术障碍。

2018年，一辆优步自动驾驶测试车卷入了一起涉及行人的致命事故，这极大地削弱了自动驾驶汽车迅速发展的势头。这名名叫Elaine Herzberg的行人的死亡，是已知的第一起涉及自动驾驶汽车的致命事故。

这起事故的结果是，优步停止了几个月的测试，自动驾驶汽车作为一个整体受到了严格的审查，这继续对行业产生连锁反应。

通用汽车在2018年1月曾表示，计划在2019年大规模部署自动驾驶汽车，但该公司去年7月推迟了发布，称需要进行更多测试。

其他公司已经宣布了下一个十年的早期目标。福特预计到2021年将拥有商业自动驾驶汽车业务；现代汽车与汽车供应商Aptiv成立了一家价值40亿美元的合资企业，目标是在2022年推出自动驾驶汽车。

今年早些时候，马斯克表示，特斯拉预计明年将有100万辆自动驾驶出租车上路。他还预测，在两年内，特斯拉将生产没有方向盘以及踏板的汽车——目前的安全法规尚不允许这样做。

大众汽车、沃尔沃和其他公司已经讨论了自动驾驶汽车或相关服务的计划，但没有给出具体的时间表。

过去10年，几乎所有主要汽车制造商都承诺，将在本世纪20年代推出全电动或“电气化”汽车。

通用汽车、大众汽车、日产汽车和其他公司已宣布，计划在本世纪20年代期间，每年在全球销售100万辆或更多全电动汽车。丰田等其它公司也宣布了类似的“电动汽车”目标，除了全电动汽车外，还包括插电式混合动力车。

通用汽车和大众汽车此前都未能实现电动汽车的销售目标。2012年，通用汽车表示，计划到2017年拥有50万辆电动汽车（最终达到243133辆）。2010年，大众汽车表示，预计到2018年，该公司每年将销售30万辆电动汽车（去年的总销量接近10万辆）。

许多分析师和预测公司预计，对全电动汽车的接受将在本世纪20年代开始，但仍不能立即成为主流。充电基础设施不足、汽油价格低于预期以及电池成本都是纯电动汽车销售低迷的原因。

IHS Automotive预计，到2020年，美国电动汽车销量将占国内总销量的3%，2025年和2030年的比例分别为8%和11%。这家汽车研究和情报公司预计，到2025年，美国将提供120款电动汽车。

LMC Automotive等其它公司对本世纪20年代电动汽车的增长则不那么乐观。该公司预计，到2025年，电动汽车在美国市场的份额将稳步增长至5.1%。

LMC Automotive全球预测总裁Jeff Schuster表示，“对于电动汽车，我们至少在可用性上处于一个临界点。过去的10年充满了太多的承诺，而兑现不足。”