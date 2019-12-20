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消息称Facebook正开发操作系统，由微软老兵领导

2019/12/20 7:14:26来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月20日消息 根据The Information的最新报道，Facebook正在开发自己的操作系统，目的是减少该公司对Google Android的依赖。目前该项目由微软资深人士Mark Lucovsky领导开发，他是Windows NT操作系统的联合开发者。

报道指出，Facebook的Oculus和Portal设备当前都在Android的修改版上运行，而根据Facebook的AR和VR负责人之一Ficus Kirkpatrick的说法，“很有可能”，Facebook未来的硬件不需要依靠Google的软件，这将减少或完全消除Google对Facebook硬件的控制权。

Facebook的硬件负责人安德鲁·博斯沃思（Andrew Bosworth）表示：“我们真的想确保下一代有我们的立足之地。”“我们认为我们不能相信市场或竞争对手，因此，我们将自己做。”

除了Oculus和Portal设备外，Facebook还致力于增强现实眼镜。根据Bosworth的说法，这些代号为“猎户座”的眼镜最早将于2023年发售，苹果也有望在同一年推出AR眼镜。Facebook还在为其眼镜开发大脑控制界面，该界面可以允许用户根据自己的想法进行控制。

Facebook希望将来在硬件方面最终能做到类似于苹果。除了开发自己的操作系统外，The Information还证实了彭博社和《金融时报》今年早些时候的报道，即Facebook正在开发自己的定制芯片硬件，同时还要语音助手。

值得指出的是，Facebook在开发自己的操作系统方面的最后一次尝试并不顺利，该尝试开发了一个修改的Android版本，该版本可在2013年HTC生产的手机上运行。

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关键词：Facebook

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