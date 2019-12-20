日本公司看好面部识别技术，想要与中国企业争市场

12月20日消息，据国外媒体报道，从购物到银行再到登机，一种基于面部识别的经济正在日本扎根。NEC等日本公司在机场、商店和主题公园部署安全加密的面部识别技术，与中国企业进行竞争，希望让消费者过上无现金支付的生活。

图示：一名乘客正通过NEC的面部识别技术登机。

当游客在日本西部和歌山县南纪白滨机场着陆时，首先迎接他们是一个显示“欢迎先生/女士(游客名)”的电子屏幕。

而在当地游览时，游客可以在商店里刷脸购买口香糖，也可以刷脸进入酒店房间。当他们前往和歌山冒险大世界主题公园时，可以通过刷脸进入，观看熊猫啃竹子和海豚表演特技。

这是日本信息技术公司NEC上个月在白滨进行的面部识别实验。NEC押注，在面部识别技术市场上，便利性加上在数据安全方面为用户带来的安心将是制胜法宝。

图示：游客现在可以刷脸进入日本和歌山冒险大世界主题公园。

印度研究公司Mordor Intelligence的数据显示，随着面部识别技术扩展到自动驾驶、金融和医疗领域，全球面部识别市场将在2018年至2024年期间扩大一倍，达到91亿美元。

毫无疑问，目前中国企业在这一领域占据主导地位，因为它们在规模和面部识别准确性方面的排名迅速上升。但日本企业也看到了其中的市场机遇。

NEC的面部识别技术世界领先。1989年，该公司就开始研究面部识别，早期的误认率约为30%。

但NEC采用了人工智能并自行开发了一种原始算法，一直在稳步提高其面部识别技术的准确性和识别速度。

NEC面部识别技术的误认率现在降到了0.5%，系统的运算速度高达每秒2.3亿次。速度和容量远远超过其他公司，也使得NEC的技术在美国国家标准与技术协会(NIST)的基准测试中排名第一。

尽管NEC拥有技术上的优势，但开发面部识别系统的中国供应商已经在抢占全球市场的大部分份额。

海康威视是中国企业中获利颇丰的一家，主要原因是其产品价格不到发达国家同类供应商的一半。

从技术层面讲，中国的面部识别技术并不落后。在2018年NIST基准测试排名前五的公司中，排在NEC之后的三家机构都来自中国，它们分别是依图科技、中科院深圳先进技术研究院和商汤科技。

与2013年相比，这是一个惊人的进步，当时排名前五的机构中没有一个来自中国。

NEC和日本国家信息通信技术研究所联合开发了一种面部识别系统。该系统基于量子密码技术，具有高度安全性。系统使用一种称为“秘密共享”的方法对加密身份验证数据进行分割和存储，几乎不可能被破解。

NEC希望通过强调该系统可以降低泄露风险来推广该系统。但与此同时，中国企业正在以较低价格打入新兴市场，这意味着日本和其它竞争对手也需要提供负担得起的产品价格以保持竞争力。

松下今年11月份推出了一款基于云计算的面部认证系统，采用了按需付费的模式。松下对每一次身份认证收费1日元(不到1美分)，其愿意以低价来推广这项服务。