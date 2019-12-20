想当太空服务生吗？美国一公司计划2025年建太空旅馆

北京时间12月20日消息，据美国太空网站报道，“冯布劳恩”太空旅馆是一个非常超前的构想，甚至可以说有点儿疯狂，根据设计最早将在2025年开建，实现人类历史上首个太空旅馆。

太空旅馆概念是由美国Gateway Foundation商业公司提出的，该公司负责设计建造，在公司官方网站上将它描绘为人类历史上第一个旋转空间站——“冯布劳恩旋转空间站”，它将环绕地球轨道运行，不仅能够进行科学研究，还可以接待希望体验太空之旅的乘客们，预计可容纳450人。

但是这座空间站能否在2025年建造仍存在诸多争议，Gateway Foundation原计划最早在2025年开始建造，并在Orbital Assembly太空建设公司的支持下进行。

该空间站首席建筑师蒂莫西·阿拉托尔（Timothy Alatorre）也是Gateway Foundation公司的财务主管和管理团队成员，他指出，冯布劳恩空间站将是太空中最大的人造建筑，最多可容纳450人，结构包括：居住空间和体育馆等。

设计概念

这座空间站的设计概念源自沃纳·冯布劳恩构想的旋转空间站，他曾为德国纳粹开创了载人航天领域，美国宇航局国际空间站项目研究员盖瑞·凯蒂麦彻尔（Gary Kitmacher）称，冯布劳恩从老一辈科学家、科幻作家和理论学者那里继承了很多观点，所以他提出的环形结构、类似甜甜圈的空间站构想并不完全是他的杰作，但他还是接受了这个设计。

此外，最新设计的冯布劳恩空间站的设计还溶入了过去50年的科幻小说作品，以及人类拥有星际飞船文化的梦想，该空间站的设计始于《星际迷航》和《星球大战》，这些作品中描述了许多人如何在太空生活，呈现了未来的太空商业和文化概念。

一个超级豪华的太空旅馆

该空间站利用人造重力条件为太空乘客提供舒适环境，虽然这个最新设计在空间站部分区域使用人造重力，但也在空间站设立太空区，让太空乘客真实体验太空失重感。

该空间站的最终目标是提供高级太空娱乐空间，其中包括：餐厅、酒吧和运动场等各种便利设施，还能让乘客充分利用空间站失重状态，这里还有一些艺术节目，举办音乐会等，阿拉托尔称，我们希望人们在旋转空间站能花时间激发灵感、谱乐曲、绘画，更多地参与艺术创作。

Gateway Foundation公司工作人员表示，2025年空间站可能不会完全建成，但他们的目标是开发设计空间站的主要结构和基本功能，预计2025年开始运作建造，2027年整个空间站建造完成。一旦该空间站完全投入使用，我们希望它能够为普通的乘客提供服务，因此未来几年一些家庭可以储蓄部分资金，实现太空旅行的梦想，感受神秘的太空体验。

冯布劳恩空间站进入地球轨道，每周会有一两批的新乘客抵达，他们可以在这里生活几天或者数周。

空间站如何运行？有可能实现吗？

阿拉托尔说：“Gateway Foundation公司认为冯布劳恩空间站项目具有可行性，因为像SpaceX的商业航天公司技术成熟，太空发射成功率越来越高，并且发射成本较低。”

同时，他承认称，2025年这一时间表能够促进空间站的尽早建造，我们能够完全理解，在航天领域时间延误几乎是无法避免的，但依据公司内部预测，以及现有成熟技术，2025年建造空间站是可能实现的。

虽然空间站是可能建造实现的，但是研究团队仍需考虑一些空间变量，例如：环绕地球运行时，太空温度将从极热过渡至极冷状态，这取决于宇航员是在阳光照射下工作，还是处于太空的漆黑环境。

如何设计加压舱非常重要，太空乘客在加压舱中能够适应太空温度变化，当前公司的建造时间表可能不是最现实的，纵观一些商业飞机的研发过程，通常情况下一款大型商业飞机研发周期大约是10年时间，因此10年开发设计是一个比较合理的时间期限。

同时由于建造时间紧迫，还有许多难以确定的因素，Gateway Foundation公司必须克服的主要障碍实际上是建造成本，其中包括：设计费用、将空间站送入地球轨道的成本等。

需要太空服务生

除了建造空间站的技术挑战之外，还有许多社会因素需要考虑，从而加大了旋转空间站的建成难度。

首先，如果这座空间站未来作为一个超豪华太空旅馆，就意味着必须要有旅馆服务生，意味着他们在太空生活的时间较长，研究表明长期太空飞行和处于微重力状态，会对人类健康产生诸多不利影响。

其次，如果这座空间站真的成为环绕地球轨道运行的一个易抵达太空港，更多的太空乘客将抵达，他们肯定不会完全具备宇航员素质和能力，越来越多的乘客进入太空将增大一些物理风险，同时，空间站需要法律条文规范乘客行为，处理一些太空犯罪事件，还需要考虑到如何处理突发事件。

此外，该空间站的设计理念源自冯布劳恩，他曾是德国纳粹成员、二战期间的军官。许多人对源自纳粹分子的设计理念会有排斥抵触情绪。