手机压缩相机市场：三大厂业务相继下滑，开始寻找新的业务来源

手机镜头越来越多，修图应用也越来越全能，对数码相机有需求的消费者群体逐渐缩小。数码相机顶端三大厂——佳能、尼康、索尼都接受着来自手机的冲击。

最先受到影响的是尼康，据报道，预计 2019 年尼康数码相机的全球销量将被索尼赶超，且预计 2019 财年（截至 2020 年 3 月）影像部门将亏损 100 亿日元。这是尼康自 1998 财年以来首次出现亏损。

尼康的老对手佳能也在面对同一场危机。今年 4 月，佳能预计 2019 年主要业务盈利情况的合并营业利润会微微超过 2700 亿日元，比 2018 财年减少两成。这一金额较此前的预期下调约 500 亿日元。

从今年的整体销量来看，三大相机制造商的销售皆走下坡，相对来说索尼营收相对其它两厂较为缓慢，营收商已经超过了尼康，成为仅次于佳能的第二相机大厂。最近佳能、尼康都在寻找新的营收来源，有消息称，尼康已开始摸索金属加工设备等机床业务，以填补影像部门营收下滑所带来的影响。11 月 7 日，尼康宣布与 DMG 森精机公司合作。

佳能在2016 年花 59 亿美元从东芝手中收购了后者的医疗器械部门，并在去年将东芝医疗系统株式会社正式更名为“佳能医疗系统株式会社”。该业务预计下一财年将转为利润增加。