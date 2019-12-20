美国19岁少女利用苹果“查找我的iPhone”成功找回失窃车辆

IT之家12月20日消息 苹果iPhone产品中往往会内置有“查找我的iPhone”功能，这项功能除了可以帮助查找手机外还有其他意想不到的用处，比如找到自己丢的车。

据外媒报道，近日美国爱荷华州德梅因(Des Moines)的一位19少女便利用苹果的“查找我的iPhone”功能找回自己失窃的车。在接受媒体采访时，这位名叫维多利亚·奥康纳（Victoria O'Connor）的少女表示，自己原本将车停在便利店附近，结果车辆被偷走，同时自己放在车里的手机和钱包等财物也全部丢失。

奥康纳表示，自己的公寓在今年9月失火，因此她所有的家当都在那辆汽车里。警方后来利用“查找我的iPhone”进行定位，不过奥康纳的手机关机了，没能定位手机。最后警方在Plaza View公寓发现了这辆失窃的汽车并在车中找到奥康纳的钥匙，不过手机和钱包不见了。但警方表示手机应该在这些公寓中，目前警方仍在追踪奥康纳丢失的iPhone等财物。

当地警方还盛赞苹果的“查找我的iPhone”功能：“这项技术真的很棒，它确实帮助我们解决了很多此类犯罪。”同时警方也提醒车主照顾好对自己有价值的东西。

奥康纳表示自己很高兴她的汽车又回来了，希望能够重新看到她的钥匙和手机。