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差别有多大？外媒测试90Hz刷新率屏幕手机

2019/12/20 14:18:37来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

12月20日上午消息，外媒AndroidAuthority对90Hz刷新率屏幕手机进行测试，结果发现大多数人无法分辨出90Hz刷新率屏幕和60Hz刷新率屏幕的区别。

2019年下半年90Hz刷新率屏幕出现在人们面前，并且在一些用户群中大受欢迎。理论上，90Hz刷新率屏幕可在一秒生成90帧画面，让手机显示动画更加流畅。那么实际体验上真的有这么大的差距吗？

针对这个问题，外媒做了一次测试，看看用户是否能区分出60Hz刷新率屏幕和90Hz刷新率屏幕的区别。测试方法简单粗暴：外媒挑选了十名智能手机用户参加测试，发给他们两部Realme X2Pro手机和一组一加7系列手机（一加7和一加7 Pro），两组手机中一部是60Hz刷新率屏幕，另一部是90Hz刷新率屏幕。

测试分为两组

测试人员还解释了为什么不用Pixel 4，因为这款手机90Hz的设置选项没有上述产品稳定。至于为什么一加那一组是两款不同型号的手机，外媒解释说因为无法提供两个一样的产品，所以就将设置都调到近乎相似。

为了让测试尽可能公平，测试人员给这些手机安装了相同壁纸和应用，亮度都设置为100%。每位参与者都先试用Realme的两款产品，然后再使用一加的两款产品。

测试的手机都安装了相同应用

结果有些意外，但也在意料之中——几乎没有人分辨出60Hz刷新率屏幕和90Hz刷新率屏幕的差异。

测试者称，他预测的结果是大多数人看不出90Hz刷新率屏幕的动画流畅性和平滑度有提升，但应该有几个人能注意到它们之间的差别。因为在参加测试的十人中有几人是技术人员，然而他们和其他人一样，没发现任何差异。

而后测试者对测试结果进行了分析，他认为90Hz刷新率的提升算不上很大的跳跃，至少没有120Hz提升明显。此外，显示器的大小，屏幕与用户双眼的距离都会对速度感知产生影响。换句话说，智能手机屏幕还不够大，而我们日常使用手机的这个距离也太近了。

第三，测试者认为这些用户在测试中使用设备的时间不长，如果使用设备超过10分钟以上，用户可能就会习惯显示速度，再回到60Hz刷新率屏幕就会感到一些不适。

无论怎么讲，测试者最后的结论是牺牲电池续航获得的90Hz刷新率效果没那么明显，他感觉并不值得，而如果将刷新率提升到120Hz则对电池的影响更大。

视频地址（youtube）：点此观看

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关键词：90Hz

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