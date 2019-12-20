《网络信息内容生态治理规定》发布：不得开展人肉搜索、网络暴力

IT之家12月20日消息 据国家网信办今日消息，国家互联网信息办公室近日发布了《网络信息内容生态治理规定》(以下简称《规定》)，自2020年3月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《规定》，旨在营造良好网络生态，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

《规定》提出，鼓励网络信息内容生产者制作、复制、发布含有“宣传新时代中国特色社会主义思想，全面准确生动解读中国特色社会主义道路、理论、制度、文化”和“弘扬社会主义核心价值观，宣传优秀道德文化和时代精神，充分展现中华民族昂扬向上精神风貌”等内容的正能量信息。网络信息内容生产者不得制作、复制、发布含有“危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一”和“损害国家荣誉和利益”等内容的违法信息，应当采取措施，防范和抵制制作、复制、发布含有“使用夸张标题，内容与标题严重不符”和“炒作绯闻、丑闻、劣迹”等内容的不良信息。

《规定》强调，网络信息内容服务平台应当履行信息内容管理主体责任，加强本平台网络信息内容生态治理，培育积极健康、向上向善的网络文化。网络信息内容服务平台应当建立网络信息内容生态治理机制，制定本平台网络信息内容生态治理细则，健全用户注册、账号管理、信息发布审核、跟帖评论审核、版面页面生态管理、实时巡查、应急处置和网络谣言、黑色产业链信息处置等制度。

《规定》要求，网络信息内容服务平台不得传播本规定第六条规定的违法信息，应当防范和抵制传播本规定第七条规定的不良信息。网络信息内容服务平台应当加强信息内容的管理，发现本规定第六条、第七条规定的信息的，应当依法立即采取处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。鼓励网络信息内容服务平台坚持主流价值导向，优化信息推荐机制，加强版面页面生态管理，在重点环节积极呈现本规定第五条规定的正能量信息，不得在重点环节呈现本规定第七条规定的不良信息。

《规定》明确，网络信息内容服务使用者应当文明健康使用网络，按照法律法规的要求和用户协议约定，切实履行相应义务，在以发帖、回复、留言、弹幕等形式参与网络活动时，文明互动，理性表达，不得发布本规定第六条规定的违法信息，防范和抵制本规定第七条规定的不良信息。网络信息内容服务使用者和生产者、平台不得开展网络暴力、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等违法活动。

国家互联网信息办公室有关负责人指出，网络信息内容生态治理需要政府、企业、社会、网民等多方主体参与，共同构建良好的网络生态，营造清朗的网络空间。