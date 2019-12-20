手机实现报警功能嵌入，魅族获广东省公安厅指挥中心感谢信

IT之家12月20日消息 今天中午魅族Flyme官微晒出了魅族获广东省公安厅指挥中心的感谢信，原来是因为魅族在Flyme 8中新推出的“报警自动发送位置信息”功能。

据悉，魅族此次联合广东省公安厅、怕怕推出的“报警自动发送位置信息”功能可以用户报警时更好地实现警方快速定位，从而在第一时间对报警人实施救助保障用户安全。为了感谢魅族对报警功能上线的大力支持，广东省公安厅指挥中心特地发来感谢信对魅族公司和相关同事的付出致以诚挚的谢意。

在广东省公安厅指挥中心发给魅族的感谢信中更指出，魅族此次实现报警功能嵌入在全国范围内，首次实现了公安机关报警能力与智能手机的完美融合。该功能的推出，更快速实现报警，更精准确定报警人位置，为人民群众提供更方便快捷的报警救助服务。

据悉，仅仅在2018年一年时间里，Flyme系统就为用户拦截了超过6.6亿次诈骗电话、近126亿条诈骗短信，查杀病毒数量超过37亿，在移动支付愈发流行的今天，Flyme安全支付为用户守护了高达77亿次的支付行为。为了更好地保障用户的生命财产安全，魅族在全新的Flyme8系统中推出了“SOS紧急求助”，并率先在广东省范围内实现“报警自动发送位置信息”功能。

据悉，在Flyme 8中，当用户遇到危险时，连按5次电源键即可快速报警求助。