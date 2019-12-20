创新不只属于科技巨头！ 11款黑科技让你大饱眼福

谷歌、Facebook、亚马逊和苹果等科技巨头在科技行业乃至整个商业市场占据绝对的领导地位，但就提出绝妙的、超前的想法方面，他们还没有实现垄断，许多奇思妙想都是从规模相对小一些的公司中诞生的。

这里所说的科技领域的一些绝妙想法并不是指那种能改变世界的点子，而是会让你觉得奇怪：为什么没有人早一点想到它们？我们喜欢庆祝优秀创意的诞生，所以今年，我们将重点介绍那些并非来自最大的科技巨头的创意想法。

让闲置Mac成为第二个屏幕

苹果公司宣布了一项名为Sidecar的macOS新功能，可以将任何一台Mac电脑的显示扩展到附近的iPad上。对于那些有着相同功能的现有应用程序来说，苹果的加入无疑是一场灾难。但是Luna Display的制造商Astro HQ并没有退缩。它通过添加Mac-to-Mac模式建立了他们的无线显示适配器，允许MacBook和iMac随意组合为一台机器提供两个屏幕。这样一来可以让旧的Mac发挥更大的作用，否则它可能会积满灰尘。

书架音箱

“书架音箱”通常指的是小到可以放在书架上的智能音箱。但宜家在Symfonisk Wi-Fi音箱上更进一步，把它变成了一个真正的书架。用户可以把这款音箱挂在墙上，它能装下价值6.5英镑的书或各种小玩意。不过，我们仍然需要一种巧妙的方法把电源线隐藏起来。

主动降噪的耳机

和其他无线耳机一样，索尼的WF-1000XM3耳机肯定会被苹果最畅销的AirPods盖过风头。不过，索尼在一项名为“Quick Attention”（快速提醒）的功能上确实超越了苹果。这项功能可以调低音乐音量，当你按住左耳听器的触控板时，还能播放更多的背景音。这是索尼从其2018年推出的过耳式耳机中引入的一个想法，苹果最终也在AirPods Pro中采用了透明模式。尽管是索尼率先采用了这种模式，但苹果却还是吸引了很多注意。

放置触控笔的托槽

平板电脑和个人电脑制造商已经尝试了各种方法来存储他们的手写笔。我们见过磁性扣、弹性环和只能容纳最小的书写工具的小皮套。最终，戴尔想出了最好的主意，在Inspiron 157000黑色版笔记本的铰链上安装了一个磁性触控笔托槽。托槽足够大，可以装下一支标准尺寸的触控笔，而且当笔记本电脑关闭时，它能保证触控笔的安全。笔记本电脑本身没什么亮点，这充分证明了即使是平淡无奇的产品也可能有精彩夺目的部分。

（三星的Galaxy S6平板电脑也获得了荣誉奖。这款平板电脑的键盘保护套包括一个可折叠手写笔盖和一个支架。）

微调电台歌曲选择

你的网络电台听起来太大众了吗？潘多拉今年推出的“模式”功能，可以让你微调歌曲选择，让你变得与众不同。你可以播放热门歌曲，关注电台节目，或者寻找相似艺术家，只要订阅了Pandora Premium，你就可以限制电台只播放某一位艺术家的作品。这并不是一个全新的想法——Slacker Radio电台在几年前就已经提供了微调功能——但这项功能应该在每一个音乐服务上都能使用。

更智能的播客分享方式

想向朋友推荐播客吗？使用Overcast的“分享剪辑”功能，可以让你从播客中剪辑音频片段，并生成一个用于分享的网页。其他人可以当场听这个片段，或者在他们选择的播客应用程序中打开完整集。

一键控制家居工作

HomeRun为自己开辟了一个很好的利基市场，因为它是Apple Watch用户控制HomeKit智能家居设备的最有效方式。用户可以通过应用程序本身，也可以通过在主表面上的“复杂功能”按钮来控制。今年，HomeRun增加了更多功能，可以根据时间变化，因此用户可以使用一个按钮来执行早晨、中午和晚上的智能家居例行工作。

高保真流媒体盒

如果你在高档4K电视或流媒体设备上出手很大方，通常情况下很难准确地说出你到底花钱买了什么。毕竟，大多数内容都不能在4K电视上播放，即便可以，效果与普通高清的区别也不总是那么明显。Nvidia Shield TV流媒体盒包括一个人工智能增强的升级功能，让高清视频在4K显示器上看起来更清晰，还可以让你按下一个按钮来并排查看常规和升级后的图片。随意用YouTube上的视频做个比较，你就能发现你的钱花得超值

任天堂Switch增加“倒带”功能，失误了可以重来

任天堂Switch Online订阅服务的最大好处是它不断增长的经典任天堂和超级任天堂游戏阵容。任天堂增加了一个“倒带”功能，可以让你回到过去修正你的错误。这个想法在其他游戏中也有所体现，例如Forza系列的赛车游戏使用了一个倒带按钮，独立游戏《Braid》则完全是围绕着时间控制而创造的，但任天堂的这项功能超越了它们。

模仿iPod的网络播放器

模仿iPod Classic的iPhone音乐播放器只能说是廉价的怀旧。不过，Rewound的想法和实现都很聪明。由于iPod风格的音乐播放器可能会违反苹果针对包含苹果知识产权的应用程序的规定，因此开发者Louis Anslow设计了一种变通方案，让用户下载虚拟控制“皮肤”，其中一个“皮肤”恰好是一个滚动轮，可以响应循环的滑动手势。Anslow的策略没能成功，他的创意只在苹果App Store中短暂地出现过一会儿，就被下架了，但他正在计划使它重新成为一个不受苹果控制的网络播放器。

视频自动横屏，视野更广阔

与其在垂直视频和水平视频之间争论，为什么不两者都有呢？短格式视频应用程序Firework采用了一种名为“Reveal video”的巧妙手法，用户可以通过将手机旋转到横屏模式，获得更广阔的视野。最好的视频使用这个技巧来揭示一个隐藏的元素，如在音乐舞蹈中的伴舞或伴唱。与Instagram和TikTok等网站相比，Firework潜在的社交网络可能胜算不大，但它的核心理念值得拥有更广泛的受众。

科技巨头们有好点子吗？

许多创意想法来自非巨头公司，但这并不是说，最大的科技公司今年缺乏聪明的点子。

以下列举了一些科技巨头们最受欢迎的创意想法：

苹果公司已经测试了FaceTime的注意力校正功能。即使你在盯着屏幕上朋友的脸看，这项功能也让你的眼睛看起来就像在看设备边缘的摄像头。

亚马逊的Alexa现在有多语言家庭模式，因此语音助手将自动回答听到的任何语言。

对于G Suite用户来说，如果要给不在办公室的同事发送电子邮件或消息时，谷歌可以显示警告。谷歌在用更多消极对抗的方式来鼓励人们有意识地使用科技产品。

据报道谷歌正在测试一项地图功能，该功能可以突出显示灯光充足的街道，以便在夜间安全行走，但这一消息还未得到证实。

Facebook让用户能够通过电视看电视，或者和远方的朋友视频聊天。如果你能接受这个事实的话，其实这个想法也是相当聪明的。