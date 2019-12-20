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过度依赖临时雇员遭指责，谷歌宣布聘请4000名全职客服员工

2019/12/20 15:56:09来源：新浪科技作者：图尔责编：懒猫评论：

北京时间12月20日下午消息，据外媒报道，之前外界指责谷歌过度依赖低成本的第三方临时雇员，为此，谷歌近日宣布将在2020年于多地雇佣3800名“内部”全职员工，包括在印度雇佣全职员工提供24/7小时全天候客户服务。

到目前为止，谷歌在全球各个后端外包中心的客户和用户支持（例如电话接听、产品故障排除和活动准备等）服务，均由第三方机构代表公司提供，其中也包括在印度的客户和用户支持服务。

“2020年，我们将在密西西比州开设谷歌运营中心，并在印度和菲律宾增加新的运营点，以扩大公司的足迹，”谷歌运营中心副总裁托伊·迪克森（Troy Dickerson）在周四声明中说道。

2018年，谷歌曾宣布启动一项试点计划，通过设立内部岗位来提高客户和用户支持服务。

“基于我们收到的好评，我们拟在2020年底之前继续增设4800个谷歌客户服务岗位，其中1000个岗位将位于我们的各个谷歌运营中心，”迪克森说。

谷歌运营中心的员工将获得行业领先的工资和福利，包括三周带薪假期，长达22周的带薪育儿假以及综合医疗保险。

“员工也可以参与本地文化俱乐部，在食堂免费用餐，”谷歌表示，“密西西比州将成为谷歌在美国的首个运营中心，并将于2020年末投入使用。”

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关键词：谷歌

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