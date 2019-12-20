坚果Pro 3听障功能体验：一件天经地义却被忽视的小事

作为IT之家的一名小编，这些年汐元接触了不少科技、数码产品，硬件的、软件的，同时，也见识了不同产品背后的产品哲学。



例如，苹果的产品哲学是“极简”，任天堂的产品哲学是“创意和创造”，谷歌的产品哲学是“产品的哲学是：创新、开放、简洁、不作恶”……

什么是产品哲学？简单说就是在做产品时认可和坚持的理念、原则。这是一款产品的“魂”。汐元发现，这个世界上有一万个产品经理，一万种产品哲学，但伟大的产品哲学，都是在用不同的方法诠释“人文关怀”。

谈到人文关怀，这个背后的内涵就浩瀚了，无法展开。简单说，它发端于西方14世纪“人性觉醒”的时代。维基百科上有一句解释：

人文关怀指对于人性的关注和理解，从人的自身需求、人的欲望出发，满足人的需求，维护人的利益，从而达到对人权的基本尊重。

怎样做到这一点呢？汐元认为，其实中国古代的先圣智者已经给了最朴素的回答：“天地不仁，以万物为刍狗”、“仁者爱人”……就是要我们不带偏见、不论亲疏、不分种族，贵贱地爱人。

这是人文关怀的核心、基础，在此之上，我们才谈到满足人的需求，让人活得更好。

到了科技产品上，当我们试图把人文关怀融入产品哲学中时，同样不能忘记最朴素的“道”而只关注“术”。

最近给汐元有特别感触的，是坚果Pro 3的听觉无障碍功能。

先看看这是一个怎样的功能吧。

听觉无障碍功能的基本逻辑是这样：由于听障患者听觉受损，所以尽量在手机应用中需要听声音了解内容的时候，将声音转化为文字。

开启听障功能后，只需要双击闪念胶囊按键，就可以呼出声音识别的对话框，非常方便。

汐元作了一个测试，用坚果Pro 3观看一段没有字幕的相声视频，同时戴上耳机听音乐，让自己听不到相声的声音。

仅看坚果Pro 3听障功能将相声对话实时转成的文字，汐元大概能了解这段相声说的大致内容，当然，可能也会有一些笑点无法get到。

如果用这个功能看没有字幕的新闻，会好实用。新闻播音员的发音很标准，转译出的文字，准确率也非常高。

坚果Pro 3的听障功能还有一个独创的地方，就是打电话也可以识别。

当听障患者接电话时，坚果Pro 3可以将对方的话转成文字。如果听障患者说话不方便，可以在对话框里输入应答的文字，然后手机会将文字再转成语音，传给电话那头。

这很好地解决了听障患者打电话不方便的问题。

还有一个场景，就是坚果Pro 3听障功能识别外界环境音的功能，主要会被用于公交地铁上识别报站提醒。汐元在某天回家的路上，也是戴上耳机让自己听不到公交上的报站声，只看坚果Pro 3听障功能识别的结果。

由于公交环境嘈杂，坚果Pro 3识别的准确率明显下降，但是，具体的站名还是能转译出来的，一看就能知道到哪一站了。最后汐元也确实在准确的站点下站了。

可以说，坚果Pro 3的听障功能整体可用性还是比较高的，特别是针对电话的场景有专门的适配支持，能够看出Smartisan OS团队在做这个功能的时候是用心的。

世卫组织在2016年曾发布调查数据，全世界有36,000万人存在不同程度的听力损失，超过当时美国的人口总数；而中国听障人群数量高达2780万，居五大残疾之首，占中国人口总数的1.67%，每年仍有2-3万新增听障儿童。

列举这些数据，汐元并不是要说一个听障功能能够帮助多少人，如何如何重要。而是我们应该反过来想，听障患者们也需要用手机，希望尽可能像正常人一样获得科技带来的便利和乐趣，他们可能买这个品牌的手机，也可能买那个品牌的手机，可是当他们买到手机后，却找不到对他们友好的使用方式，也许他们大多数会接受，甚至不在意……

但科技普惠的意义，是不是也就不那么完美了？

其实，汐元觉得，类似听力无障碍的功能，理应成为智能手机上像拍照、打电话、上网一样基础的功能，这不是一件崇高的事，而是一件天经地义的小事。

在坚果Pro 3的发布会上，朱海舟有一句话让汐元比较有感触：“我们手机销量不过区区几百万”，占中国手机整体市场销量也不过1%左右，1%的手机服务1%的人群，概率上讲，真图不到啥，唯一能图的，或许就是以此提醒更多的产品经理，当我们在研究这个充电线怎么设计用着更舒服、那个界面怎么设计更简洁的时候，有没有忘记“产品是面向人类的”这个最基本命题下，还有哪些该做的没有做好。



