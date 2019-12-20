《英雄联盟》2019德玛西亚杯选手大名单出炉

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IT之家12月20日消息 继早前《英雄联盟》德玛西亚杯相关赛程公布后，今日官方也正式放出了各队出战人员大名单。
分组：
A组：FPX、SN、WE、VG、LGE
B组：TES、EDG、V5、LGD、GD
C组：RNG、LNG、JDG、OMG、YM
D组：BLG、IG、DMO、RW、SDX
本次德玛西亚杯小组赛将于12月21日-12月22日在苏州阳澄国际电竞馆、LGD杭州电竞馆举行；淘汰赛将于12月26日-12月29日在重庆华熙文化体育中心举行。
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