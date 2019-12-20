太空互联网的万亿市场，谁能代表民营航天跻身国际舞台？

站在中国首颗低轨宽带卫星即将发射的紧要关头，银河航天创始人、CEO徐鸣和团队仍处于紧张的备战状态。此时此刻，卫星正在甘肃酒泉进行着最后的调试。如果这枚低轨宽带卫星不负众望，进入轨道面成功运转，中国太空互联网将完成「从零到一」的里程跨越。

在海外，Starlink和Oneweb可谓繁星点点。这股风潮促使中国加紧了太空商业的创新步伐。从研制到卫星固化出厂，被指「用互联网思维做商业航天」的徐鸣试图用一种新范式，冲破航天的束缚和屏障。而资方的持续加码，令只有1岁的银河航天以50亿的估值，列居行业首位。

辞旧迎新之际，徐鸣希望银河航天的首战告捷于2019。而严谨沉稳的他，已经把SpaceX、Oneweb作为参照对象。土壤不同，路径不同，对于即将到来的2020，「晚来者」银河航天如何把国际间的差距，从千里缩至毫厘，留下的悬念值得期待。

从哈勃望远镜到太空互联网

谁都未曾料想，做了16年互联网的徐鸣，在2018年踩了一脚刹车。从猎豹移动总裁的位置离席，切换到了完全不搭噶的航天赛道。

创业之艰难，他不是没有过深切体会。尤其是创业的「中间难」，回忆起来最为痛苦。而航天属于长周期、重投入的产业。跨界之难，徐鸣也不是没有深思熟虑。

他清楚记得加入猎豹后的第三年——2011年。当时正处于猎豹发展的关键节骨眼，一系列复杂交错的问题亟待求解。深处于那个环境下，作为联合创始人的他，缓解创业苦闷情境的唯一手段，就是透过哈勃望远镜，去观察浩瀚星海。

与这台浮在太空中的望远镜巧妙结缘，为徐鸣二次创业买下了伏笔，也为他倡导的「太空互联网」概念提供了早期启蒙。总投资25亿美金的哈勃望远镜，给人带来宇宙奇幻的视觉享受的同时，徐鸣也在不断思考这台精密仪器的核心本质。

「哈勃望远镜通过太阳能发电，利用可见光、红外等敏感器输入信息，再提供计算功能，最终把照片输出到地面」，按照徐鸣理解，哈勃望远镜相当于一座太空中的大型计算机。

若以同样的逻辑来看今天的卫星产业，就不难发现，「它不再是传统的航天卫星产业，而是太空中另一种形态的计算机行业。」而这种全新的形态，就构成了所谓的「太空互联网」，亦是徐鸣选择切入的方向。

想要诠释「太空互联网」的概念并不困难。简言之，它是由过去地面信息高速公路的二维网络升级到了三维模式。这个第三维度，就是卫星。

信关战+通信卫星+用户终端是太空互联网的构成部分

通俗来讲，通过卫星平台的通讯载荷，把基站搬到了天上。地面信关站向卫星发射信号，接收后，卫星再把信号投射到地面终端。由此形成的「三位一体」的通讯网络，将带来两大利好：一是通过星座组网的方式，实现全球网络覆盖，解决边缘区域网络信号弱甚至无服务的情况；二是让网络的基础建设和国家的基础投入大幅度降低。

而互联网发展至今，几乎所有的互联网企业都在迫切地想解决同一个问题，那就是「下一个10亿用户的市场在哪？」

徐鸣给出了答案：「今天已经全球70亿人，其中超过30亿人接通了网络。而下一个10亿用户的市场机遇，不是在这30亿存量市场中，而是要把目光投射到其余40亿的增量市场中。」

若要解决这40亿人口的上网问题，「太空互联网」的市场红利期将会爆发。对于中国公司而言，传统的二维解决方案除非不计成本，否则将会是无底洞。仅中国修建4G网络的投入就高达2万亿人民币，涉及400万座的4G基站。而美国的同行们经过测算，用太空互联网的方式，有机会把整体投入降低至1%。

民营卫星企业的太空竞速

银河航天不是单纯的卫星研制商。换句话说，造卫星不是这家民营卫星企业的商业核心，而是通过低轨宽带卫星组网星座，实现全球网络覆盖。徐鸣定义的银河航天，是一家通过5G卫星来连接全球网络基础设施的公司。

这条技术曲线预测了科技在人类社会发展的轨迹和路线，其中对近地轨道卫星系统的期望超越了人工智能、可解释人工智能、拟人化

徐鸣判断，近地轨道宽带卫星的风口正在形成。预计在两三年后，低柜宽带卫星产业将会进入持续发展阶段，高速迸发的产业规模促成商业趋于成熟。

互联网圈经常流行这样一句话：管制往往意味着巨大的商业机会。「当管制一旦打开，必定是创业者最好的选择。」而徐鸣认为，宽带卫星领域的管制主要来自两个层面：一是航天技术，二是地面设施。

徐鸣指出，过去，航天是由国家的科研院所开发研制，整个产业的发展速度比较慢。而今天，随着政策开放，民营势力不断涌入，以商业需求和市场需要为根本，打破原有的技术框架，并把摩尔定律带进产业，起跑得越早月有利。

「2018年我辞去猎豹移动总裁的职位来做银河航天，知道这个行业时不我待。如果再错失半年的时间，可能也就没有什么机会了，」徐鸣表示，银河航天在卫星的核心技术的研制上，迈出了第一步，但行业还需要长时间的迭代。

需要强调的是，民营企业若想参与地面设施的基建，很难迈过一个门槛，那就是必须拿到运营商的牌照。考虑到这方面尚未解锁，银河航天需要「两条腿走路」。在中国，其同政府积极合作，把宽带业务交由运营商负责；在国际市场，其采取合作或收购运营商的方式做运营。商业落地的规划大致如此。

此外，徐鸣预估，航天将可能是继汽车、钢铁、船舶、高铁、互联网之后，中国最后一个开放的大规模工业体系。当然，民营航天未来会否面临诸多挑战和风险，徐鸣的答案是「一定不会少」，但至少，他和队员们已经走在了路上。

时间倒退三年，徐鸣也花了很多的时间思考人工智能。「但作为一个二次创业者，要选一件事情不能拿两三年的眼光来看这个行业和产业，应该用五到十年，甚至是更长的时间维度看这个行业。」

国家航天局的数据表明，中国卫星应用产业的年产值超过2000亿元。徐鸣「今天为什么大家愿意投太空互联网，核心是这个赛道非常宽、非常长。不只是整个市场看好这个方向，政府也在做相应的投资。而产业的开放对于银河来讲是有巨大的商业机会的。」

航天的竞赛犹如一场马拉松，制胜关键不是起步阶段的排位，而是耐力的持久比拼。「中国的公司往往不是领先于起跑，比如智能手机我们不是领跑者，但我们能笑到最后，」长期主义者徐鸣相信：「只要一直在这个方向，最后形成的张力完全不一样。」狼性和坚韧，是徐鸣为后来居上的中国创业者找溯的归因。

中国5G卫星太空首秀

截至目前，全球布局太空互联网表现最突出当属SpaceX旗下的Starlink，现有估值200亿美金。SpaceX已经有120颗卫星在轨运行（不包括第一次发射的两颗试验星发射）。就在本月，第三批次的60颗Starlink卫星将择机发射。，第四批次将会在2020年1月进行。按照其一箭60星的发射能力，SpaceX计划在2020年的七八月份在美国实现商业运营。

而另一家商业卫星公司OneWeb发射了6颗卫星，在数量上不及Starlink，但其发展速度还是遥遥领先于中国。到目前为止，OneWeb累计融资达34亿美金，估值在80亿美金左右。

「整个产业由美国率先发起，我们比美国滞后大概3年左右，」徐鸣把银河航天放在OneWeb之后。用时一年半，银河航天的首颗低轨宽带卫星即将在2019年12月底，从甘肃酒泉卫星发射基地，通过快舟一号甲运载火箭送至预定轨道。

如果说航天是一项系统工程，那么考量一家卫星公司的整体实力，不能看单纯的技术能力，而是看卫星的具体指标。徐鸣的自信多半来自于首发星的指标，他形容「这是中国第一颗真正意义上对标OneWeb和Starlink的卫星」。

银河航天首颗低轨宽带5G卫星出厂图

这颗卫星被银河航天称之为「5G卫星」，其容量达到10Gbps，单星质量达200公斤，运行轨道高度为1200千米，单星可覆盖30万平方公里，相当于约50个上海市的面积。得益于航天通信材料的进步，使得低轨卫星的通信容量从几十兆提升至10个G。这枚卫星也是目前全球最高传输速率的卫星。

对比OneWeb两年前提供7.5G的通信频率，银河航天的超越不是靠运气，而是靠战略决策取胜。「我们有坚实的研发团队，技术层面我们有自己的思考，作出我们不一样的技术发展路线，」徐鸣说。

另外，银河航天研制了国际上首颗Q/V频段低轨5G小卫星和首套低轨信关站。之所以选择Q/V频段，是期望获得更宽的通信频段，形成更强大的信息传输能力。打个比方，通信频段的宽窄就相当于在公路上的两车道、四车道和八车道的对于车流量的影响。而这里面的难点在于车速越高，就越怕起伏不平的路面。同理，频率越高越要避免障碍物带来的衰减。在卫星研制的过程中，技术团队通过加工和改进Q/V天线和转发器等部件，解决了这一问题。

区别于铱星系统，银河航天提供的互联网服务不是卫星直连手机的模式。终端用户需要连接5G网络设备的终端，而这台终端也是由银河研制，类似于路由器，可置于户外的铁塔，保证用户接入网络。

银河航天自研的用户终端

按照银河航天的规划，5G卫星提供的全球网络覆盖需要3年，第一批星座的在轨数量为144颗卫星，12个轨道面，最多采用一箭8星的发射方式来完成。在此之后，银河航天会增加服务密度，从144颗卫星升级到800多颗卫星，再升级到2800多颗卫星。

「航天事业一定要有相对充裕的资金和资产支撑，」谈及融资，徐鸣没有避讳。截至目前，银河航天已经完成了资金积累，投资方包括顺为资本、晨兴资本、IDG资本、高榕资本、源码资本、君联资本。待卫星组网开启前，银河航天会再进行一轮融资。

关于对未来营收和回报率，徐鸣简单地算了一笔账。按照中国通信产业2万亿人民币的市场规模来算，今天在欧美卫星通信占整个通信产业的比例是2%到3%，中国只有百分之零点几。如果追平至欧美的发展水平，一年就会带来四五百亿的收入。

在150多人的团队中，银河航天研发人员的占比不断攀升。而眼下，银河航天第一要踏踏实实做技术，第二是坚定于产业方向，啃下这块硬骨头。

「我们往往会高估未来两三年的变化，却低估未来10年的发展。如果今天看银河航天，大家也许会失望，但放在更长的时间来看银河，大家应该会有很多惊喜，」徐鸣说道。