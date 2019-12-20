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理想汽车回应“动力电池故障报警”：为极小概率个体事件

2019/12/20 20:45:49来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月20日消息 12月16日，杭州一位理想汽车用户发生了动力电池故障报警，电池管理系统监测到动力电池故障后，自动启动保护措施。

今日晚间，理想汽车官方账号“ONE事通”就“动力电池故障报警”一事作出回应称，理想汽车与供应商共同排查分析，确定为管理BMS的进口采样芯片受干扰产生偶发失效，导致软件误诊断。此次误诊断为极小概率个体事件，供应商提供的电池电芯不存在问题。

在确认问题故障后，理想汽车已为这台车辆更换了全新的动力电池组，并为用户保留了后期更换新车的权利。

以下为声明全文：

2019年12月16日，杭州一位理想汽车用户发生了动力电池故障报警，电池管理系统监测到动力电池故障后，自动启动保护措施。理想汽车团队和动力电池供应商宁德时代团队及时响应，并在第一时间抵达现场对车辆进行检查和问题的排查。

理想汽车与供应商共同排查分析，确定为管理BMS的进口采样芯片受干扰产生偶发失效，导致软件误诊断。该芯片在业内被广泛使用，此次误诊断为极小概率个体事件，供应商提供的电池电芯不存在问题，请各位理想用户放心使用。

在确认问题故障后，我们为这台车辆更换了全新的动力电池组。同时，尊重用户近期用车的需求，在完成了全车的检查和车辆整备，之后将车辆交还给用户继续使用，并为用户保留了后期更换新车的权利。理想汽车也将持续做好所有用户的服务保障。

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关键词：理想

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