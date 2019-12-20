冰火合体打造操作系统“国家队”，天津麒麟正式收购中标软件

IT之家12月20日消息 据天津麒麟官方宣布，中国电子旗下中国软件于2019年12月20日发布关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的公告。天津麒麟拟新增注册资本，向中标软件全体股东增发股权，以收购其所持中标软件全部股权，中标软件股东以所持中标软件股权作价认购该增发股权。

本次交易完成后，中标软件将成为天津麒麟的全资子公司。天津麒麟是国有控股和上市公司中国软件子公司的定位不变。相关各方已正式签署《天津麒麟收购中标软件协议书》。



据悉，本次交易的目的是为顺应产业发展趋势，满足市场客户需求，贯彻网络强国战略，发挥中央企业在国家关键信息基础设施建设中的主力军作用，整合两家操作系统子公司资源，整合优势技术和市场团队，为用户提供全面、完善、统一的操作系统版本和技术服务，奋力打造中国操作系统新旗舰，为国产计算机贡献“中国大脑”！

12月6日，中国电子信息产业集团有限公司召开新闻发布会，宣布该集团所属中国软件与技术服务股份有限公司（中国软件）旗下操作系统公司中标软件有限公司（中标软件）与天津麒麟信息技术有限公司(天津麒麟)正式整合，将合力打造操作系统的“国家队”。

中标软件运营开发的中标麒麟操作系统和天津麒麟运营开发的银河麒麟操作系统是市场上两款国产操作系统。两款操作系统的标识形象都是中国古代神话传说里的瑞兽“麒麟”，一只为蓝色、一只为红色。

据介绍，当前两家企业已在党政、国防办公等领域占有国产操作系统90%以上的市场份额，并在金融、能源、交通、医疗等行业获得广泛应用和认可，共同获得2018年度国家科技进步奖一等奖。

中标软件和天津麒麟两家公司的操作系统产品可支持“龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、兆芯、海光”等多个主流国产CPU产品，并且用户体验及应用支撑环境一致。