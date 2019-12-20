腾讯云新品“腾讯连连”正式发布

12月20日讯，在腾讯云IoT生态峰会上，腾讯云宣布，针对物联网开发平台IoT Explorer，在原来已有能力的基础上，新增一站式LoRa开发工具和5G开发套件。此外，腾讯云升级全链路产品，包括“物联网智能视频服务”，以及发布新品“腾讯连连”。

据了解，新上线的LoRa开发工具，可以支持包括LoRa在内的多协议接入，基于统一的数据模板应用协议，支持不同无线设备之间的互联互通，开发者可以根据设备的具体应用场景选择开发模式。

同时，LoRa开发工具可以通过“腾讯连连”小程序绑定，实现远程控制、规则配置等操作。腾讯连连是腾讯云面向物联网行业提供的一整套C to B开放平台服务，提供以微信小程序为载体的、面向消费者的应用入口。用户可以通过这款小程序实现一键控制不同厂商、不同协议硬件产品。

据了解，“腾讯LoRa开发者扶持计划”将向LoRa开发者社区开放腾讯在深圳自建的650多个LoRa网关，并联合意法半导体(ST)以及RAK等合作伙伴向开发者社区赠送1000多套LoRa开发套件。

此外，腾讯联合华为、中兴、广和通、移远等共同打造了涵盖“云-边-端”的5G开发套件。该套件以运营商5G网络为基础，可向下连接5G模组，向上连接腾讯云。该套件可以为机器人私有网络的构建、全息课堂、视频监控、无线家庭宽带等应用提供解决方案。