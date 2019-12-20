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腾讯Angel成为国内首个从LF AI基金会毕业的开源项目

2019/12/20 22:09:03来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

12月20 日，Linux 基金会旗下面向 AI 领域的顶级基金会——LF AI 基金会（Linux Foundation Artificial Intelligence Foundation）宣布，腾讯开源的机器学习项目 Angel 顺利毕业

据了解，这是中国首个从 LF AI 基金会毕业的开源项目，意味着 Angel 成为世界顶级 AI 开源项目。LF AI 基金会董事、腾讯 AI 专家肖涵介绍，LF AI 基金会对开源项目的毕业流程有非常严格的规定，其会基于项目的技术含量、开源生态与社区互动等维度，严格评估项目的成熟度，最终由董事会投票决定能否准予毕业。

LF AI 基金会执行总监 Ibrahim Haddad 表示：“在 Angel 从孵化到毕业的过程中，我们能看到 Angel 在新功能完善和应用场景落地方面惊人的速度。随着 3.0 版本的发布，Angel 在功能、适用性和对社区的贡献等都有了非常优秀的表现。这也是整个 AI 开源社区在走向成熟并具备工业级生产能力的方向上迈出的一大步。”

Angel 是腾讯的首个 AI 开源项目，于 2016 年底推出，并于 2017 年开源。作为面向机器学习的第三代高性能计算平台，Angel 致力于解决稀疏数据大模型训练以及大规模图数据分析问题。腾讯在 2018 年成为 LF AI 基金会的创始白金会员，同年 Angel 进入该基金会。

值得关注的是，不久前 Angel 重磅发布了 v3.0，带来了不少新特性，详情查看：

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关键词：开源腾讯

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