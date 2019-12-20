波音Starliner宇宙飞船首飞失败，未能与太空站对接

12月20日讯 波音公司的无人CST-100 Starliner宇宙飞船首次飞行未能到达国际空间站，给这家饱受危机困扰的航空航天巨头带来了新的打击，也给NASA使用国产航天器搭载美国宇航员的计划带来了更多不确定性。

Starliner宇宙飞船周五发射升空，据称飞行大约50分钟后错误地开始进入入轨推进状态。这应该是最后的推进，以进入与空间站对接的轨道。

“因为Starliner认为自己处于入轨推进（或推进已完成）状态，减少了无控制作用区，航天器燃烧了比维持精确控制预期所需更多的燃料。这导致其无望与国际空间站汇合，”NASA负责人Jim Bridenstine在推特上说。

这次失败直接影响到美国最早明年使用波音航天器载人飞行的计划。波音和伊隆·马斯克的太空探索科技公司都入围了NASA的商业载人航天项目，提供往返空间站的宇航员接驳服务。此次失败也加深了波音的危机感——该公司已经因为737 Max问题而焦头烂额。

美东时间上午9:57，波音股价下跌0.7%，至331.32美元。截至周四收盘，该股今年累计上涨3.4%，而标普500指数上涨了28%，道琼斯指数上涨了21.7%。

波音公司说，Starliner宇宙飞船搭乘United Launch Alliance的Atlas V火箭，于周五凌晨6:30在佛罗里达州卡纳维拉尔角附近发射升空。此次飞行没有载人；升空15分钟后，船箭分离自主飞行。

Starliner原定周六早些时候与国际空间站对接。

Starliner试飞是NASA商业载人航天项目的第二次对接空间站任务。该项目旨在结束美国对俄罗斯联盟号宇宙飞船的依赖。自从美国航天飞机2011年全部退役以来，俄罗斯联盟号飞船一直是唯一的乘员运输工具。

今年3月，SpaceX的“龙飞船”完成升空对接国际空间站的首次试飞，当时也没有载人。SpaceX和波音都计划明年进行首次载人飞行。