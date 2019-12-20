Facebook收购视频购物公司Packagd，拟涉足直播购物

据国外媒体报道，知情人士今日称，Facebook已收购一家小型视频购物初创公司Packagd，旨在帮助Facebook在其Marketplace（市场）服务中构建实时购物功能。

Packagd拥有5名员工，由凯鹏华盈前合伙人埃里克·冯（Eric Feng）创办。在收购交易完成后，Packagd团队的多数成员已加入Facebook。Packagd曾为YouTube视频开发过一款购物产品，埃里克·冯2007年在接受采访时曾表示：“想象它就是新版的电视购物频道或家庭购物网络。”

而Marketplace是Facebook 2016年10月在移动端推出的一项售买功能，允许用户在Facebook上购买和销售物品。报道称，Facebook目前正在打造一款新的直播购物功能，希望能在Marketplace中推出，让用户一边观看拍卖商品的直播影片，一边下订单。

Facebook并未对外宣布这笔收购交易，但知情人士称，Packagd的小型团队已开始为Marketplace开发项目，让用户在观看视频直播的同时进行购物。知情人士还称，Facebook一年前曾在泰国测试过类似的产品，但后来被关闭。

对于该功能，Facebook发言人给予了证实。该发言人在一份声明中称：“正如我们过去所分享的，我们正探索让买家在直播视频中轻松提问和下单的方法。”

当前，直播购物越来越流行，尤其是在中国市场。在阿里巴巴今年的“双十一”购物节中，直播购物就已成为重要组成部分。此外，亚马逊也开始涉足直播购物服务。

在被收购之前，Packagd已从凯鹏华盈和Alphabet旗下的谷歌风投（GV）融资750万美元。