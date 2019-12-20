银河麒麟Kydroid 2.0系统正式发布：原生运行微信、吃鸡等安卓App

据官方介绍，Kydroid 是麒麟团队和技德系统为“银河麒麟操作系统”打造的一款完全原生、高兼容性的安卓运行环境，用于解决用户的多样化应用需求。现在，kydroid 2.0系统正式发布。

众所周知，Linux平台的一大缺陷就是应用生态不足，当用户从Windows切换过来时，他们会发现之前使用的办公类软件、专业软件、QQ微信等社交软件、甚至是他们闲暇时玩的一些棋牌类小游戏都没有了，应用生态的反差会让他们很不适。

安卓生态兼容方式在技术上可以分为三种方式：

Google Arc，需要商业chrome的支持，应用有限，效率一般；

虚拟机与模拟器，效率较低，资源占用高，环境与宿主系统隔离，无法同时运行多个安卓App；

Kydroid技术方案，是将安卓运行环境以组件化的方式运行在银河麒麟操作系统之上，安卓运行环境受到银河麒麟系统的管理和控制，从本质上让银河麒麟系统真正的支持安卓App的运行。

此次Kydroid 2.0版本发布，针对用户的迫切需求做了大量的工作，重点提升安卓兼容层技术和功能，让用户可以更便捷的安装和运行安卓App：

原生性

完全原生实现，非虚拟机或安卓模拟器。直接使用硬件资源如显卡硬件加速等，效率极高。

高兼容性

支持海量安卓App，1秒启动，支持绝大多数普通APP和部分大型游戏APP，如：QQ、微信、学习强国、网易云音乐、炒股软件、大型3D游戏；甚至可以把你的电脑变成游戏机，像斗地主、麻将、 吃鸡等大型3D游戏，都可以完美运行。













高融合性

让用户体验一体化，安卓App的各项使用体验与银河麒麟桌面应用无差别。如：剪切板互通、通知互通、文件互通、App安装管理融合、任务栏开始菜单融合、Alt+Tab切换融合等。

银河麒麟表示，会收集和推荐最常用的安卓App，在麒麟软件商店中展现给用户，让用户可以在统一的入口对安卓App进行查看、安装、升级、卸载等管理。安装完成后，会在桌面和开始菜单中生成App的快捷方式，直接点击就可以运行，对用户来说，麒麟应用软件和安卓App是混合显示在一起的，运行一个安卓App和运行一个桌面软件没有任何区别。左键点击切换，右键关闭安卓App，另外通知也融合了，比如QQ消息会显示在麒麟桌面的任务栏上闪烁。

应用管理融合

统一软件商店



快捷方式融合



统一运行入口

任务栏融合



Alt+Tab切换融合

多窗口同时运行

支持多个App同时运行、窗口自由缩放、全屏、横竖屏切换。

安卓App生命周期控制

原生安卓对于系统后台驻留程序的管理是比较宽松的，因此会出现App后台恶意自启、全家桶互相唤醒等缺陷。Kydroid方案通过对原生安卓的修改和裁剪构造了一套安卓运行环境，同时通过和银河麒麟系统内核的配合较好的解决了上述问题。

