2019年JavaScript现状调查报告出炉

StateOfJS 方面表示，因JavaScript的生态系统发展未能尽如人意的原因，其又发布了 2019年的JavaScript现状调查报告。今年的JavaScript状态是该调查的第四版，覆盖了21717位受访者。客户数据可视化专家 Amelia Wattenberger 针对 JavaScript生态系统进行了全面的概述。

而为了促进此次调查的进行，官方还表示，将发布自己的 JavaScript T恤。这款T恤的特征是“JavaScript周期表”，其中列出了按类别分组的最受欢迎的库，以及它们的GitHub星级数（以千计）。

官方表示，今年开始，除了用户使用的工具之外，其还将跟踪用户的JavaScript编写方式：所使用的模式，语法和功能等。

1、JavaScript现状——“方言”

随着JavaScript的成熟，开发者基于JavaScript创建了许多其他语言，或者叫“方言”。

其中，2019年度的最大赢家则为 TypeScript。此外，背后有着Facebook支持的Reason也值得关注，其用有较高的的满意度和兴趣值，仅次于TypeScript。

2、JavaScript现状——前端框架

在排名方面，React 仍保持最高的满意率连续排名第一，而Vue的崛起也并没有停下，紧随其后排名第二。

Angular 的满意率则不尽如人意，尽管其本身拥有庞大的用户群，但也很难看到它重新登上前端框架的冠亚宝座。

3、JavaScript现状——数据层

Redux 仍是使用最广泛的工具。不过GraphQL 也并非没有冲击的可能，其用户持续快速上升，如今已达到了38.7%。同时，Apollo 的用户数也在持续上涨，已从2018年的11.1% 增加到了24.9%。

4、JavaScript现状——后端框架（服务端）

JavaScript在后端（服务端）领域近年来似乎没有取得任何重大突破，虽然每年都有无数的框架出现，但很少有能够获得很大的成功并挑战 Express 的地位的。

2019年，Express 的地位仍没有被撼动。拥有Express继任者称号的 Koa 其表现仍不尽如人意。

而 Next.js 则仍吸引着很多人的兴趣，表现良好，其用户数已从2018 年的8.6% 上升到了24.7%。

5、JavaScript现状——测试

Jest 一路崛起，超越曾经最常用的单元测试框架Mocha，以61.2% 的使用率成功占据榜首。

Storybook 也表现喜人，由2018 年的15.4% 成功上升至32.2%，位列第三顺位。

6、JavaScript现状——移动和桌面

React Native 和 Electron 仍是使用Web技术构建移动和桌面应用的两个主要解决方案。

意见

官方在5分制的同意程度上，让受访者针对以下问题进行了打分：

JavaScript朝着正确的方向发展

现在构建JavaScript应用程序过于复杂

JavaScript在线使用过多

我喜欢构建JavaScript应用程序

我希望JavaScript成为我的主要编程语言

JavaScript生态系统变化太快

获奖情况

JavaScript奖项再度回归，具体获奖情况如下：