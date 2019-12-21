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因油箱存在漏油隐患，宝马将召回约31万辆国产3系汽车

2019/12/21 9:24:51来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月21日消息 国家市场监督管理总局20日消息，因为因燃油箱制造工艺波动和设计容错性不足，存在安全隐患；华晨宝马扩大召回部分国产3系汽车，约31万辆。

信息显示，本次召回分为两个批次，为2011年4月22日至2016年7月31日期间生产的部分华晨宝马316i、316Li、318i、318Li、320i、320Li、328i、328Li、330i、330Li、335Li汽车，共计312281辆。具体召回时间如下：

  • （一）自2019年12月27日起，召回生产日期为2011年4月22日至2013年4月30日、2013年12月2日至2014年4月29日、2014年10月6日至2015年5月29日范围内的车辆，共计150951辆；

  • （二）自2020年5月29日起，召回生产日期为2013年5月1日至2013年11月30日、2014年5月1日至2014年9月5日、2015年6月1日至2015年8月31日、2015年11月2日至2016年7月31日范围内的车辆，共计161330辆。

介绍称，本次召回的宝马车辆，因燃油箱制造工艺波动和设计容错性不足，在使用一段时间后可能引发燃油箱上部的加工口盖板开裂，导致车辆加满燃油时发生燃油泄漏，存在安全隐患。官方表示将对召回范围（一）内的车辆使用专用工具（泄漏探测仪）进行燃油箱压力损失测试，免费更换未通过测试车辆的燃油箱；对召回范围（二）内的车辆免费更换燃油箱，消除安全隐患。

此外，官方也给出了应急处置措施；建议用户在召回维修前加注燃油时不要超过油量表的3/4（约45升），以免增加燃油箱负荷诱发损坏。

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关键词：宝马

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