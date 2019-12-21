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USB-C年代，微软是时候砍掉Surface Connect接口了

2019/12/21 9:41:25来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月21日消息 今年10月，微软推出了新款的Surface Pro二合一笔记本，应广大用户的要求加入了USB-C接口，但是仍旧保留了Surface Connect接口。现在，知名外媒Notebookcheck发表了评论文章，谈论了Surface Connect接口。

外媒表示，微软在2014年推出Surface Pro 3时采用了Surface Connect接口，采用了专有解决方案支持充电和连接功能。这一举措在当时是有意义的，特别是对于平板电脑来说。其他厂商也在笔记本上也采用过类似的设计，如戴尔Latitude的E-Port或联想的Side Dock，当时也很流行。

然而，马上就2020年了，随着USB Type-C和雷电 3的出现和普及，Surface Connect或Dell E-Port的意义已经没有那么大了。

购买一个只能在Surface产品上使用的Surface连接坞远不如USB Type-C或雷电3的产品适用性广。另外，最新的超极本上的USB-C接口已经支持充电、传输数据以及连接显示器。Surface Pro系列完全可以放弃Surface Connect，为其他更有用的接口腾出空间，比如额外的USB接口、SIM卡插槽或SD卡读卡器。

Notebookcheck认为，微软很可能会尽可能长时间地保留其专有的Surface Connect接口，以便从定价过高的Surface Dock中获得可能多利润。

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关键词：微软surface connect

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