法工委：明年将制定个人信息保护法、数据安全法

12月21日消息，据中新网消息，在全国人大常委会法工委举行的第三次记者会上，全国人大常委会法工委发言人岳仲明表示，中国明年将制定个人信息保护法、数据安全法等。

今年1月，中央网信办、工业和信息化部、公安部、市场监管总局发布《关于开展App违法违规收集使用个人信息专项治理的公告》，决定自2019年1月至12月，在全国范围组织开展App违法违规收集使用个人信息专项治理。

主要事项包括：App运营者不收集与所提供服务无关的个人信息；不以默认、捆绑、停止安装使用等手段变相强迫用户授权，不得违反法律法规和与用户的约定收集使用个人信息。倡导App运营者在定向推送新闻、时政、广告时，为用户提供拒绝接收定向推送的选项。

12月19日，工信部网站通报称，根据《工业和信息化部关于开展App侵害用户权益专项整治工作的通知》要求，工信部按计划、分阶段、稳步推进App侵害用户权益专项整治行动。自查自纠阶段共8000多款App完成整改。在监督检查阶段，工信部组织第三方检测机构对各大应用商店App进行检查，对发现存在问题的百余家企业进行督促整改。

截至目前，尚有41款App存在违规收集、使用用户个人信息、不合理索取用户权限、为用户账号注销设置障碍等问题，未完成整改。根据工信部披露的名单，第一批存在问题的应用软件包括QQ、QQ阅读、新浪体育、小米金融、闪送、学霸君1对1、人人视频、触手直播、每日优鲜、珍爱网等。