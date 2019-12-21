有对象了吗？脸书员工带机器人回家过节，回答七姑八姨的“死亡问题”

春节快要到了！你想好如何面对你的七大姑八大姨了吗？

——“有对象了吗？”——“现在在做什么工作？”——“拿多少工资呀？”

一些Facebook员工也有类似的烦恼，他们担心在假期期间会被朋友和家人问及有关Facebook的棘手问题。

——“如果爸爸妈妈指责社交网络破坏民主怎么办？”——“如果他们认为Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）是以牺牲隐私为代价在收集其在线数据呢？”

于是，感恩节前夕，Facebook推出了一个新工具：可以教给他们的员工像公司官方一样回应有关公司棘手问题的聊天机器人“Liam Bot”。

如何回答亲朋好友的“死亡问题”？

Liam Bot的设计初衷是为Facebook的员工提供建议，告诉他们如何回答有关过去一年里关于公司面对的各种争议问题。这个聊天机器人于今年春天首次接受测试，并在感恩节前夕向员工推出。

例如，如果一个亲戚问到Facebook如何处理仇恨言论和虚假消息时，那么聊天机器人将指示员工回答以下几点：Facebook会就此事咨询专家；会雇用更多的专业人士来监管其内容；用AI技术发现仇恨言论；立法对解决该类问题是至关重要的。它还建议引用Facebook报告中有关公司如何执行其标准的统计数据。

机器人Liam给出的答案由Facebook的公关部门汇总而成——大多为公司高管在会议或文件中曾经发表的内容。这些回答集中应对多个方面，包括该公司如何处理言论自由、干预选举等问题。

Liam Bot也提供一些实用的个人技术建议。例如，如果Facebook员工被亲朋好友问到，Facebook帐户由于密码重置被锁该怎么办，那么Liam Bot则会一步一步指导解锁。

“聊天机器人”是一种公关手段？

近年来，Facebook的声誉因一系列丑闻而跌入谷底，包括该网站如何传播虚假信息、如何被用来干预选举以及深陷剑桥公司丑闻等风波。今年十月，扎克伯格被国会质询了好几个小时，其内容从政治宣传到劳动力多元化无所不有。

据美国全国广播公司财经频道报道，由于负面新闻层出不穷，公司员工的士气有所下降，而且越来越多的员工向以前的同事或业内同行询问其他工作前景。员工评论网站Glassdoor的调查显示，Facebook今年从最佳雇主排名榜的最高跌至第七位。

而对Facebook员工而言，有时也会被家人和朋友质询，为什么仍在这家硅谷公司工作。针对员工的困扰，Facebook给全体员工发信息宣布了Liam Bot。

在过去的几年中，Facebook也经常在公司内部小组中共享新闻发布，还直接与那些寻求建议的员工共享信息，并提供假期指导。该公司表示，今年希望利用Liam创造一种更有效的方式来帮助员工回答问题。

Liam Bot的回答主要涉及的是与公司负面新闻有关的问题，在其答案中通常会链接到公司博客和官方新闻。

一名员工告诉Liam bot，叔叔刚刚问到关于Facebook侵犯隐私的历史，该如何回答呢。而Liam可能会机械地吐出：“Facebook每年投资数百万来保护我们用户的隐私。”

Liam总是引用官方回答或是公司会议发言，也许这是Facebook借机器人之口来维护公司形象，达到公关效果。

恶搞“公关”机器人

2016年，Facebook开始在其开发者社区推广Facebook Messenger机器人。该公司确实投入了大量的研究时间和资金来开发自然语言模型，以进行类似人类的对话。

然而，面对某些问题，Liam有时给出的回答似乎不能令人满意。正如上文提到，Liam会进行机械性的官方回应。

Facebook的一位发言人甚至表示，Facebook人工智能研究小组并没有直接参与利亚姆机器人的开发。“毫无意外，Liam机器人似乎是一个愚蠢的程序，吐出固定的答案。”

但是谷歌的高级经理Adrienne Porter Felt认为Liam Bot十分有趣，她觉得我们没必要对它的回答过于严格。Felt还恶搞了Facebook的这位“公关”，在Twitter上模仿机器人的口吻发布了极具讽刺意味的问答对话。

妈妈：你仍然单身吗？

Liam：当我们在一个领域取得进展时，就会在其他领域遇到问题，这是一个很大的话题。

最有意思的应该是下面这段问答。

当被问到“你在离婚中得到了多少钱”时，机器人的回答是：“你肯定有很多问题，那么首先，我想先谈谈我们是如何走到这一步的。”

这个答案听起来就像极了马克·扎克伯格的口吻。他在Facebook帖子里，在媒体电话里，在国会面前，都经常发布类似的话。当反复听到这些回答时，我们会觉得这听起来很机械——有外媒也曾戏称，就好像扎克伯格自己就是一台机器一样。

但是Felt认为，假期里的对话往往充满了不愉快，让机器人用呆板的公司语言来回答问题倒是十分有趣。她也表示会继续找时间写下更多有用的问题和答案，并愿意接受建议。