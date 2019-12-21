美官员发现电子烟神秘肺病致病物质：维生素E醋酸酯

北京时间12月21日午间消息，美国卫生部门官员发现，对于备受关注电子烟引发的神秘肺病，大部分患者肺部都出现了维生素E醋酸酯。这进一步表明了这种物质与此类疾病之间的关联。

过去几个月，每周都有数十例新病例报告。不过美国卫生部门官员指出，目前因为电子烟造成肺部损伤而看急诊的人数已经大幅下降。

美国疾病控制和预防中心（CDC）研究人员周五发表在《新英格兰医学》杂志上的一项研究发现，在51名与电子烟相关的肺部损伤患者中，有48人的肺部发现了维生素E醋酸酯，而在健康的对照组中均未发现这种物质。

CDC首席副主任安妮·舒查特（Anne Schuchat）在与记者的电话会议上表示：“很明显，此次疾病爆发代表了一种常见综合征尚未被认识到的新表现。”

这项研究分析了来自美国16个州患者的肺部体液，发现只有两人的肺部存在其他有毒物质。这份报告提供了强有力的间接证据，表明维生素E醋酸酯是导致此次疾病爆发的罪魁祸首。舒查特在电话会议上说，很可能多家供应商都存在问题。

维生素E醋酸酯被用作含四氢大麻酚（THC）的电子液体的切割剂。THC是大麻中的活性成分，通常被用在违法产品中。这可能会导致肺部的表面活性物质“无法提供维持呼吸所必须的表面张力”。CDC的研究人员指出，在加热时，维生素E醋酸酯还可能会分解成为另一种对肺部造成刺激的化合物。

舒查特指出，在从2019年6月开始的疾病爆发中，维生素E醋酸酯可能是“绝大部分患者”肺部问题的病因。不过她也警告称，这并不意味着电子烟本身是安全的，或者说电子烟中的其他物质未来不会引发肺部疾病。她认为，未来，电子烟中的其他有害物质也可能造成肺部损伤，导致新的肺病爆发。

在发表在同一期期刊上的另一项研究中，CDC的研究人员发现，因为电子烟导致肺部损伤而看急诊的人数从2019年6月开始大幅上升，并于9月份达到峰值。随后，这个数字开始下降。根据CDC的数据，截至12月17日，已有2506名患者因为电子烟导致的肺病而住院，54人死亡。

在第三项研究中，CDC研究人员发现，31名患者在出院后再次住院，此外有7名患者在出院后死亡。CDC建议相关肺病的患者在出院48小时内，而不是以往建议的1到2周内接受医生随访。

本周五，美国食品药品管理局（FDA）表示，在对违法电子烟产品供应链进行调查的过程中，该部门已联合美国缉毒局查封了44个宣传销售违法THC烟弹的网站。不过这些网站上宣传的产品尚未被证实与肺病有关。