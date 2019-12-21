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法官“被迫营业”直播当模特带货：秦淮法院网拍500件新衣

2019/12/21 15:14:21来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月21日消息 随着各大电商网红直播带货的星期，一些与直播毫不相关的行业也开始向直播领域倾斜。今日南京秦淮法院在处理被执行人资产时便引入了网络直播带货的模式，一起来看一下。

南京秦淮法院以1元的起拍价拍卖500百件衣服。根据执行裁定：因为被执行人一直没有履行还款义务，所以秦淮法院通过阿里拍卖网拍该服装厂留置在公司的服装，网络直播也成为目前司法拍卖的新方式。值得注意的是在此次拍卖过程中法官也当起了“模特”拍卖了500件衣服。

据悉，目前法官直播卖货的并不只有南京秦淮法院，多地区法院已经开始将这波直播带货热潮带入到司法拍卖活动中了。多地方的法官也纷纷加入到网络直播进行司法拍卖的行列中，更有多为法官直接登场“客串”带货主播。吴江法院在网拍方面的累计金额甚至已超过188亿元，吴江法院法官调侃道：“马云欠我一个金牌店铺”。

对于法院方面新加入的网络直播司法拍卖，多地区的法官也直言，这种方式能够让更多的人了解到法院的工作，了解到法院在司法拍卖的这个情况，很有意义。同时人民也可以从每一次司法拍卖直播中体验到司法的公平正义，同时网络拍卖不光帮助了法院，更多地也帮助了这些受害者减少了他们的损失。

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关键词：阿里拍卖司法拍卖网络带货

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