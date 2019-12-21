微软官方商城双旦五折大促：认证翻新Surface Pro 4 i7/16G版5129元

IT之家12月21日消息 微软官方商城（点此前往）双旦狂欢大促来袭，12月19日-25日开启认证翻新Surface大促特惠，Surface Pro 4、Surface Pro（第五代）、Surface Book等部分爆款较日常零售价最高直降50%，Surface Book 2机型全线8.5折特惠，Surface Pro 6也是新低好价，质量有保证，价格超便宜，由于翻新设备数量有限，所以有意剁手的朋友就不要犹豫了，点此购买。

相关机型具体优惠信息见下（加红为大促爆款机型）。

• 微软认证翻新 Surface Pro 4 中文版：

Surface Pro 4（酷睿 m3/4GB/128GB/银色/无键盘无笔）， 官翻价2429元 ，点此购买；

Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔）， 官翻价3029元 ，点此购买；

Surface Pro 4（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/无键盘含笔）， 官翻价3671元 ，点此购买；

Surface Pro 4（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价7358元，暂时售罄；



Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/256GB/银色/无键盘含笔）， 官翻价5129元 ，点此购买；

Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/无键盘含笔），官翻价5490元，暂时售罄。

• 微软认证翻新 Surface Pro 4 专业版：

Surface Pro 4（酷睿 m3/4GB/128GB/银色/无键盘无笔）， 官翻价2189元 ，暂时售罄；

Surface Pro 4（酷睿 i5/4GB/128GB/银色/无键盘含笔）， 官翻价3029元 ，点此购买；

Surface Pro 4（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/无键盘含笔），官翻价7358元，暂时售罄；

Surface Pro 4（酷睿 i7/16GB/256B/银色/无键盘含笔），官翻价5129元，点此购买。



• 微软认证翻新 Surface Pro （第五代）：

Surface Pro （第五代）（酷睿 m3/4GB/128GB/亮铂金），官翻价3216元，点此购买； Surface Pro （第五代）（酷睿 i5/4GB/128GB/亮铂金），官翻价3281元，暂时售罄； Surface Pro （第五代）（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价3281元，暂时售罄； Surface Pro （第五代）（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金），官翻价4359元，暂时售罄； Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金），官翻价5027元，暂时售罄； Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金），官翻价7649元，点此购买； Surface Pro （第五代）（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价8861元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Book：

Surface Book（酷睿 i5/8GB/128GB/银色/含笔）， 官翻价4217元 ，暂时售罄；

Surface Book（酷睿 i5/8GB/256GB/银色/独立显卡/含笔）， 官翻价4884元 ，暂时售罄；

Surface Book（酷睿 i7/8GB/256GB/银色/独立显卡/含笔）， 官翻价5379元 ，暂时售罄；

Surface Book（酷睿 i7/16GB/512GB/银色/独立显卡/含笔）， 官翻价8837元 ，点此购买；



Surface Book（酷睿 i7/16GB/1TB/银色/独立显卡/含笔），官翻价11819元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Book 2：

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/128GB/13.5英寸），官翻价7278元，点此购买；

Surface Book 2（酷睿 i5/8GB/256GB/13.5英寸），官翻价8719元，点此购买；



Surface Book 2（8代酷睿 i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价11609元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价14355元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸），官翻价17304元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价14006元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价16539元，点此购买；

Surface Book 2（8代酷睿 i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸），官翻价18647元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Pro 6：（预装Office 家庭和学生版 2019）

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/128GB/亮铂金），官翻价5519元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i5/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价6949元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i7/8GB/256GB/亮铂金/典雅黑），官翻价9125元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/512GB/亮铂金/典雅黑），官翻价10129元，点此购买；

Surface Pro 6（酷睿 i7/16GB/1TB/亮铂金），官翻价12169元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Go：

Surface Go（4415Y/4GB/64GB/WiFi），官翻价2376元，点此购买；

Surface Go（4415Y/8GB/128GB/WiFi），官翻价3128元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Studio：

Surface Studio（i5/8GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价15644元，点此购买；

Surface Studio（i7/16GB/1TB/2GB 独立显卡/亮铂金），官翻价18126元，点此购买；

Surface Studio（i7/32GB/2TB/4GB 独立显卡/亮铂金），官翻价21666元，点此购买。

• 微软认证翻新 Surface Studio 2：

Surface Studio 2（酷睿 i7/16GB/1TB SSD/GTX 1060 6GB/亮铂金），官翻价24809元，点此购买；

Surface Studio 2（酷睿 i7/32GB/1TB SSD/GTX 1070 8GB/亮铂金），官翻价29659元，点此购买；

Surface Studio 2（酷睿 i7/32GB/2TB SSD/GTX 1070 8GB/亮铂金），官翻价33059元，点此购买。



IT之家特别提醒大家的是，官方认证翻新机同样支持原厂部件品质保证，同样享受两年质保和退换货政策。

附、认证翻新Surface Pro、Surface Laptop、Surface Book系列机型具体价格信息对比（加红为大促爆款机型、划线部分为缺货机型）：