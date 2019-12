JavaScript引擎V8发布8.0版本：性能大改进

JavaScript 引擎 V8 发布了 8.0 版本,此版本除了修复一些 bug,毫无疑问又带来了性能的提高。目前是预览,正式版将于几个星期后随 Chrome 80 Stable 一起发布。

性能改进

先看看性能改进,这包括内存占用减少与速度提升:

指针压缩

V8 堆包含整个项目所有东西,例如浮点值、字符串字符、编译的代码和标定值(tagged values),标定值代表指向 V8 堆的指针或小整型,开发团队发现这些标记值占据了堆的大部分空间。

标定值与系统指针一样大,对于 32 位架构来说,它们的宽度为 32 位,而在 64 位架构中,则为 64 位。在将 32 位版本与 64 位版本进行比较时,为每个标记值使用的堆内存是原来的两倍。

此版本通过一个方法减小了这一块内存:指针压缩。因为高位可以由低位合成,只需要将唯一的低位存储到堆中即可节省内存资源,经过测试,平均节省了 40% 的堆内存。

通常在减少内存的同时,也会牺牲速度性能,但是经过这一改进,V8 及其垃圾收集器中,都能够看到真实网站性能的提升。

优化高阶内置程序

此版本消除了 TurboFan 优化管道中的一个限制,该限制阻止了对高阶内置函数的优化。

const charCodeAt = Function.prototype.call.bind(String.prototype.charCodeAt); charCodeAt(string, 8);

charCodeAt 对 TurboFan 的调用是完全不透明的,从而导致生成对用户定义函数的通用调用。通过此更改,现在可以识别出实际上是在调用内置 String.prototype.charCodeAt 函数,从而能够触发 TurboFan 库存中所有的进一步优化来改善对内置函数的调用,进而获得与以下代码相同的性能:

string.charCodeAt(8);

JavaScript

特性方面也有所变化,带来了两个新特性:

Optional Chaining

在编写属性访问链时,开发者经常需要检查中间值是否为空(null 或 undefined),这样可能会写出很冗长的显式错误检查链。

// Error prone-version, could throw. const nameLength = db.user.name.length; // Less error-prone, but harder to read. let nameLength; if (db && db.user && db.user.name) nameLength = db.user.name.length;

Optional Chaining(?.)使开发者可以编写更可靠的属性访问链,以检查中间值是否为空。如果中间值是空值,则整个表达式的计算结果为 undefined。

// Still checks for errors and is much more readable. const nameLength = db?.user?.name?.length;

同时,除了静态属性访问之外,Optional Chaining 还支持动态属性访问和调用。

null 合并(Nullish Coalescing)

另一个与 Optional Chaining 很接近的特性是 null 判断合并(Nullish Coalescing),由特定的 Nullish Coalescing 操作符 ?? 启用,它是一个新的短路二元运算符。

现在有时会使用逻辑 || 运算符处理默认值,例如:

function Component(props) { const enable = props.enabled || true; // … }

运算 a || b,当 a 为非真时结果为 b,如果 props.enabled 本身显式设置为“false”,那么这样的运算还是会得到第二个运算数“true”,也就是 enable = true。

现在使用 null 合并运算符 ??,当 a 为空,也就是 null 或者 undefined 时,a ?? b 的运算结果为 b,否则为 a,这样的默认值处理行为才是符合逻辑的,弥补了前边讲到的问题。

function Component(props) { const enable = props.enabled ?? true; // … }

同时,null 合并运算符和 Optional Chaining 是辅助功能,可以很好地协同工作。它们可以进一步处理上述示例中没有任何 props 参数传入的情况。

function Component(props) { const enable = props?.enabled ?? true; // … }

此外,API 有一些变化,可以通过以下方式查看:

git log branch-heads/7.9..branch-heads/8.0 include/v8.h

更新说明:

https://v8.dev/blog/v8-release-80