JavaScript引擎V8发布8.0版本：性能大改进

JavaScript 引擎 V8 发布了 8.0 版本，此版本除了修复一些 bug，毫无疑问又带来了性能的提高。目前是预览，正式版将于几个星期后随 Chrome 80 Stable 一起发布。

性能改进

先看看性能改进，这包括内存占用减少与速度提升：

指针压缩

V8 堆包含整个项目所有东西，例如浮点值、字符串字符、编译的代码和标定值（tagged values），标定值代表指向 V8 堆的指针或小整型，开发团队发现这些标记值占据了堆的大部分空间。

标定值与系统指针一样大，对于 32 位架构来说，它们的宽度为 32 位，而在 64 位架构中，则为 64 位。在将 32 位版本与 64 位版本进行比较时，为每个标记值使用的堆内存是原来的两倍。

此版本通过一个方法减小了这一块内存：指针压缩。因为高位可以由低位合成，只需要将唯一的低位存储到堆中即可节省内存资源，经过测试，平均节省了 40％ 的堆内存。

通常在减少内存的同时，也会牺牲速度性能，但是经过这一改进，V8 及其垃圾收集器中，都能够看到真实网站性能的提升。

优化高阶内置程序

此版本消除了 TurboFan 优化管道中的一个限制，该限制阻止了对高阶内置函数的优化。

const charCodeAt = Function.prototype.call.bind(String.prototype.charCodeAt); charCodeAt(string, 8);

charCodeAt 对 TurboFan 的调用是完全不透明的，从而导致生成对用户定义函数的通用调用。通过此更改，现在可以识别出实际上是在调用内置 String.prototype.charCodeAt 函数，从而能够触发 TurboFan 库存中所有的进一步优化来改善对内置函数的调用，进而获得与以下代码相同的性能：

string.charCodeAt(8);

JavaScript

特性方面也有所变化，带来了两个新特性：

Optional Chaining

在编写属性访问链时，开发者经常需要检查中间值是否为空（null 或 undefined），这样可能会写出很冗长的显式错误检查链。

// Error prone-version, could throw. const nameLength = db.user.name.length; // Less error-prone, but harder to read. let nameLength; if (db && db.user && db.user.name) nameLength = db.user.name.length;

Optional Chaining（?.）使开发者可以编写更可靠的属性访问链，以检查中间值是否为空。如果中间值是空值，则整个表达式的计算结果为 undefined。

// Still checks for errors and is much more readable. const nameLength = db?.user?.name?.length;

同时，除了静态属性访问之外，Optional Chaining 还支持动态属性访问和调用。

null 合并（Nullish Coalescing）

另一个与 Optional Chaining 很接近的特性是 null 判断合并（Nullish Coalescing），由特定的 Nullish Coalescing 操作符 ?? 启用，它是一个新的短路二元运算符。

现在有时会使用逻辑 || 运算符处理默认值，例如：

function Component(props) { const enable = props.enabled || true; // … }

运算 a || b，当 a 为非真时结果为 b，如果 props.enabled 本身显式设置为“false”，那么这样的运算还是会得到第二个运算数“true”，也就是 enable = true。

现在使用 null 合并运算符 ??，当 a 为空，也就是 null 或者 undefined 时，a ?? b 的运算结果为 b，否则为 a，这样的默认值处理行为才是符合逻辑的，弥补了前边讲到的问题。

function Component(props) { const enable = props.enabled ?? true; // … }

同时，null 合并运算符和 Optional Chaining 是辅助功能，可以很好地协同工作。它们可以进一步处理上述示例中没有任何 props 参数传入的情况。

function Component(props) { const enable = props?.enabled ?? true; // … }

此外，API 有一些变化，可以通过以下方式查看：

git log branch-heads/7.9..branch-heads/8.0 include/v8.h

更新说明：

https://v8.dev/blog/v8-release-80