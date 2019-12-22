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苹果iPhone 11/iPhone XS系列iOS 13.3越狱有希望：黑客发现新tfp0漏洞

2019/12/22 0:45:09来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月22日消息 据外媒报道，早前有黑客利用checkm8 bootrom漏洞成功将iOS 13.3越狱，不过此漏洞仅适用于iPhone 5s至iPhone X等旧机型且与较新的iPhone和iPad不兼容。好消息是现在有黑客再度发现了一个新的tfp0漏洞，该漏洞可能为iPhone 11 Pro和iPhone XS的iOS 13.3越狱铺平道路。

这一tfp0漏洞由推特网友08Tc3wBB发现并由安全研究员@RazMashat验证，已确认可在运行iOS 13.3的A12和A13 Bionic设备上运行。

不过08Tc3wBB发布的预告视频并没有透露太多内容，仅显示了Apple News应用程序的强制崩溃。不过能够利用tfp0漏洞在较新的iPhone和iPad机型上越狱iOS 13.3还是令人兴奋的。

很显然这不是针对iOS 13或iPhone 11系列的第一个tfp0攻击，实际上苹果iPhone 11和iPhone 11 Pro的tfp0漏洞在这些设备上市后的几天内就被发现了，但从未被转化为真正的越狱工具。因此在将这些tfp0漏洞最终用于越狱iPhone 11 Pro或iPhone XS之前仍有许多工作要做。接下来就看有没有大神利用这一漏洞制作出适用于iPhone 11等新机型的iOS13.3越狱工具了。

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关键词：苹果iPhone 11iPhone XSiOS 13.3

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