问题尚在：新安全功能仍致谷歌Chrome 79出现“Aw, Snap!”崩溃

IT之家12月22日消息 微软Windows 10上的Chrome 78中集成的渲染器代码完整性保护（Renderer Code Integrity Protection）功能对运行Symantec和其他应用程序的用户造成了问题，Google已确认该问题并禁用了该功能，并对受影响用户禁用了该功能。最近谷歌在Chrome 79版本中重新启用了这项安全保护功能，不过还有用户反馈再次遇到了相同的“Aw, Snap!”浏览器崩溃问题。

该情况已得到Chrome社区管理人员Craig确认并表示谷歌会持续发布后续更新动态，计划启用基础功能（渲染器代码完整性），该功能可能会导致和今天发布的Chrome M79版本不兼容。

他要求受影响的用户确保其AV是最新的，并联系防病毒公司以了解其“兼容性时间表”。到目前为止，从Symatec Endpoint Protection PC Matic，Print Audit和Paulo Alt Traps之外的支持帖子来看，我们可以假设其他防病毒产品（例如Avast和McAfee）也是造成这种情况的原因。

谷歌建议其它用户在必要时禁用Chrome浏览器的“渲染器代码完整性保护”（Renderer Code Integrity）功能。

一.使用以下命令行来运行Chrome

Chrome.exe --disable-features = RendererCodeIntegrity

要么

二.右键单击桌面上的Chrome快捷方式，选择“属性”，单击“打开文件位置”，按F2键，然后将“Chrome”重命名为“chrom”。

要么

三.进行此注册表更改。

1.打开运行对话框，键入并运行不带引号的“regedit”命令

2.导航到HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Google \ Chrome

3.在右窗格中，右键单击“新建”>“DWORD（32位）值”以创建新密钥

4.双击它，然后将值名称输入为“RendererCodeIntegrityEnabled”，并将值数据输入为0。

5.重新启动Chrome。