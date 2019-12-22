猎豹傅盛：智能服务机器人是在专业岗位上超越人，而非全面替代人

猎豹移动董事长兼CEO傅盛在创新大会十周年活动中，就“产业互联网时代需要什么样的机器人”话题进行了对话。傅盛认为，机器人是一个在商业场景下以智能终端方式去替代简单体力和脑力劳动的智能终端设备。

傅盛表示，AI带来了新的交互，但大家对交互这件事还是低估的。猎豹移动对于智能服务机器人的定义是利用AI交互的特点，在一些专业岗位上超越人，而不是全面替代人。机器人是一个能够为人提供更好服务的设备，在一些场景里效率比人高。比如咨询服务场景，看上去很边缘、很小，但只要扎透，其中仍然有大量需求，智能服务机器人也会延伸到包括家庭等在内的场景，形成巨大的产业机会。

傅盛强调了AI时代同样需要具备产品思维。猎豹移动进军AI和智能服务机器人领域，在傅盛和猎豹移动看来，AI本质是一项基础技术，AI不是一种只有少数公司才能掌握的黑科技。

此外，傅盛还特别强调了智能服务机器人的核心在于对产品的定义。在傅盛看来，不论是从车库中诞生的苹果电脑，还是埃隆·马斯克在小岛上对于SpaceX的研发，本质上是在资源、环境、人力都不够丰富时，更聚焦、专注的推进产品化。而将产品打磨到极致的产品思维背后，则是对于用户需求的深刻理解。

傅盛分享了猎豹移动布局智能服务机器人的方式，“我们的机器人开始用起来了，已经可以看到一些大数据特征，我们的方式是以用户为核心，快速迭代，不断和市场契合，用互联网的方式，更快和市场接轨，在质疑中找到规律，让市场相信这件事。”