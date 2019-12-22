雅虎评2019年度最差美国公司：波音和WeWork

今年标普500指数涨近30%，太多公司涨势喜人，年度最佳美股公司很难评判。雅虎财经进行的一次民调显示，2019年年度最差公司的头衔，这两家公司当之无愧：波音和WeWork。

最差上市公司：波音

2018年10月29日，狮航610航班在印度尼西亚坠毁，随后引发监管问题和航空公司停飞等一系列后果，就此开始了波音公司艰难的一年。

年初之时，该公司原本预计软件更新将在1月份公布，但2月份的一篇报道称，有关更多培训和驾驶舱警报的讨论导致修复工作陷入停滞。

无论出于何种原因，监管机构和波音公司都低估了危险。3月10日，另一架来自埃塞俄比亚航空公司的波音737 MAX客机坠毁，事故造成157人死亡。最终，这款飞机在全球范围内停飞。

从那以后，陆续流出了管理不善和监管不足的传言。黑匣子数据显示，防失速系统MCAS出现了故障。飞行员大多不知道，也不熟悉这个新的防失速系统。

坠机事件动摇了国际航空界对波音和美国联邦航空管理局（FAA）的信任，有关偷工减料的报道进一步加剧了负面影响。

在多次减产之后，波音公司于12月16日宣布停产737 Max。波音公司原以为这架飞机会在今年年底前飞上天空，但如今看来复飞似乎仍遥遥无期。对波音公司来说，到目前为止这导致了大约80亿美元成本，而且这个数字可能还会继续攀升。另一方面，在标准普尔500指数上涨超过25%的一年里，波音公司的股票却停滞不前。

如今，伴随着737 Max停产和被标准普尔下调信用评级，它即将在困境中结束这一年。目前的停飞可能会对波音的盈利能力和声誉产生长期影响。

摩根大通的一份报告称，到2020年，波音737 MAX的无限期停产也将产生更大的宏观经济影响。一位分析师写道，“我们估计，波音最近宣布从明年1月开始无限期停止737 MAX的生产，其影响将使2020年第二季度实际GDP增长减去0.5%左右。”

最差私人公司：WeWork

尽管波音公司今年历经坎坷，但另一家公司更不光彩，它讲述了一个“皇帝的新装”式的故事。

WeWork今年开局不利，孙正义的软银的投资规模低于计划。该公司很快就以其古怪的副业、远大的抱负和其他项目引起了人们的关注，这些项目似乎分散了人们对主要问题的注意力，即该公司正入不敷出。

WeWork创始人兼首席执行官亚当-诺伊曼（Adam Neumann）的种种行为，包括各种明显的自我交易，引发了一大堆问题。诺伊曼在公司董事会的绝对控制地位使其之前得以实施一系列非标准金融操作，许多人认为这实际上和公司利益相冲突。

该公司在2019年初的估值约为360亿美元，但在今年9月初将估值削减至200亿美元，之后又取消了IPO。从首次提交招股书的一个月以来，WeWork经历了从明星创企到估值腰斩、创始人下台等过山车般的变化。

9月17日，诺伊曼被解职，在大规模裁员的阴影下，公司的形象受到了更大的打击。最终软银用一揽子救助计划拯救了WeWork，但这也使WeWork的估值降至80亿美元，仅仅是曾经辉煌时期的零头。

虽然在软银的主导下WeWork换掉了首席执行官，但其面临的财务问题依然严峻，如何融资并生存下去仍是最大问题。