日韩争端已半年：韩国想找替代半导体原材料却不容易

12月22日消息，据国外媒体报道，日韩之间发生争端半年来，对全球智能手机和半导体供应链至关重要的三种化学原材料正成为日韩之间外交角力的主要武器。韩国正通过开发替代性原材料、与德国供应商谈判以及减少对贸易的整体依赖来降低对经济的影响。

▲图示：三星从日本进口氟聚酰亚胺用于制造显示器。

今年7月份，日本政府东京开始要求日本企业向韩国客户出口氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢时申请许可证，而这申请一过程可能需要90天或更长时间。上述三种化学品是生产存储芯片、电视和其他显示器的基本化学原料，而这些电子产品又是韩国1.6万亿美元出口导向型经济的支柱。三种化学品不仅存在于苹果的iPhone、戴尔的笔记本电脑中，也存在于各种各样的三星电子设备中。

在采取行动接下来的几周里，日本政府还将韩国从所谓的白名单中移除。进入白名单能够让日本在敏感化学材料出口方面让韩国享受优惠待遇，因为这些敏感材料既有军事用途，也有民用用途。标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)亚太地区首席经济学家肖恩·罗奇(Shaun Roache)表示：“一旦走上利用贸易政策增强其地缘政治影响力的道路，就会树立一个先例，这可能会对整个供应链的信任造成相当大的伤害。”

日韩两国之间的冲突可以追溯到1965年的《日韩基本条约》。根据条约的规定，1910年的《日韩合并条约》等日韩间缔结的不平等条约全部失效，韩国也事实上放弃了对日本的赔款索求。过去10年，韩国法院在多个案件中裁定，日本公司必须对在此期间被迫劳动的韩国工人进行赔偿。在韩国一家法院批准扣押一家日本钢铁制造商在韩资产并威胁要开创先例之后六个月，日本开始采取限制三种化学原料出口的行动。

▲图示：光刻胶用于微芯片以及类似电路板的生产。

氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢仅占日本每年向韩国出口550亿美元商品的一小部分，但它们是消费电子行业不可或缺的组成部分。氟聚酰亚胺是一种塑料薄膜，可用作手机和其他设备屏幕的底层。根据市场研究机构Display Supply Chain Consultants的数据，日本提供了90%的此类材料。三星显示器是主要买家，也是韩国最大财团之一的子公司。

据法国兴业银行(Societe Generale SA)估计，日本生产商和一些德国公司主导着全球高纯度氟化氢的生产。这是一种用于在硅片上蚀刻电路的纯净气体，日本为韩国生产商提供了约44%的需求。海力士为其在韩国的工厂购买日本生产的氟化氢。

日本生产的光刻胶也占全世界供应量的90%。如果日本完全切断对韩国的出口，三星电子将陷入困境。

韩国专注于出口的发展模式自上世纪60年代以来取得巨大成功，帮助韩国人从贫困走向富裕。但日本政府正利用其中的一个弱点：韩国每年的出口相当于国内生产总值的40%。

日本拒绝将其行为定性为报复，两国政府最近也试图弥合分歧。即便如此，韩国企业仍在努力开发从日本进口的替代原材料。一位不愿透露姓名的知情人士说，三星正在测试来自当地不同供应商的材料。

“当你不再大量购买时，事情会变得容易。”韩国初创公司Main Info正在开发一种使用全息技术的导航系统。该公司首席执行官朴义贤表示，由于在日本的采购申请未获批准，该公司正与一家德国光刻胶供应商进行谈判。

但另一位知情人士说，对韩国的科技行业来说，很难找到高质量、价格有竞争力的日本材料替代品。韩国财政部门在一份声明中指出：在用于生产包括半导体、显示器等商品所需的材料、组件和设备方面，韩国与日本的贸易逆差去年达到224亿美元。声明称其为“威胁国家安全和制造业竞争力的结构脆弱性。”

韩国总统文在寅已采取行动解决这一问题，他将一笔数额不详的自有资金投入了一只数百万美元的政府基金，该基金于8月份成立，旨在对韩国供应商进行投资。韩国政府计划在2020年投入18亿美元深化国内供应链。与此同时，总统顾问委员会正在制定一个更广泛的计划，可能包括放宽劳工和环境规定限制。在市场预期下，韩国几家半导体行业供应商的股价大幅上涨。

一个更大的问题是，韩国能否减少对贸易的整体依赖。韩国政府制定了一项大胆的计划，通过提高最低工资来提振国内需求。继2018年增长16%之后，2019年又增长了11%。即便如此，私人消费的增长也不足以抵消投资和出口放缓带来的拖累。彭博经济(Bloomberg Economics)估计，2019年韩国国内生产总值将增长1.9%，主要得益于政府支出增加和降息。标准普尔的罗奇表示：“韩国面临的关键结构性挑战是重新考量其经济结构。”