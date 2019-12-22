内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

外国“李向阳”：游戏大神一人双枪打两台《化解危机2》

2019/12/22 16:20:36来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月22日消息 据外媒报道，近日街机大神Eddie Esguerra的游戏视频在网上爆火，而DC漫画的编辑Andi Khouri发表了一段Eddie手持双枪同时打两台《化解危机2》的视频也引起了广泛关注。

据报道，《化解危机》是1995年首次推出的自动前进式光枪射击游戏，的掩体机制让玩家除了射击以外还可以用脚步与游戏进行互动。

Esguerra第一次玩到《化解危机》还是在90年代的拉斯维加斯的“海市蜃楼赌场”（Mirage Casino）中，当时5岁的他被陌生人给了一个硬币，于是他就玩到了《化解危机》的第一关。虽然游戏第一关没过就死了，不过这款游戏令他十分兴奋，从那以后就开始常年玩。

20年后Esguerra最终精通了《化解危机》。当他就读洛杉矶社区学院时发现马路对面有一家街机厅，也有《化解危机》和其他几款光枪射击游戏。于是Esguerra下课后就会去玩《化解危机》《死亡之屋》《沉默的狙击手》《Police 911》。在《死亡之屋》里他为了给自己增加难度，一边移动一边射击。而自从他能够一命通关《化解危机》以后便开始研究双持了，同时也开始给自己增加难度。

Esguerra双持通关《化解危机》后表示这样做只是因为这款游戏对他来说平淡无奇，自己只是喜欢挑战且喜欢看人们的反应，尤其是当他们被自己的操作惊掉下巴时。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有