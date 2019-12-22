水滴筹创始人再谈地推扫楼筹款事件：团队管理上“踩了坑”

在今日的极客公园创新大会十周年上，水滴公司创始人兼CEO沈鹏参加“鹏友说”对话环节。

一个插曲是，沈鹏是带伤上台，脚部绑着固定支架。他解释称，自己在前两天脚部受伤，“跑得太快踩坑崴了脚”。

而日前，水滴公司和沈鹏也遭遇着外界的广泛质疑。有媒体曝光，水滴公司旗下业务水滴筹地推团队在医院扫楼式寻找病患，引导在平台上发起筹款，过程中也并未核实相关病情、患者经济情况等。

当时，水滴公司回应称，对线下服务团队全面暂停服务，整顿彻查违规行为。

今日再谈及此事，沈鹏称此事的根源是在团队管理上“踩了坑”，公司还需要强化管理。

他表示，水滴一直很重视组织建设和团队管理，但还是出现了疏漏，线下团队在管理上出现了问题。公司一直在听取媒体和网友的建议进行整改，线下服务团队暂停了10多天，重新梳理流程，对相关人员进行培训和考试。

沈鹏坦言，公司发展过快给年轻管理者带来了很大的挑战，去年底只有1000多人，今年已经达到了5000人。公司的高管和干部也在保持迭代，没有成长起来的会调岗重新锻炼。“无论是人还是公司，都需要一个成长的过程。”他说。

不过他强调，水滴公司的出发点和本质上还是要做好事。“我们的创业就像参加残奥会，看到了机会和想做的事，进入之后，却发现公司的解决方案和服务未必是最好的，但做了总比不做要好。”他说。

沈鹏还讲述了自己与保险事业的渊源。在沈鹏小时候，他父亲便在当地的保险公司任职，那时候他还觉得卖保险不是那么光彩。但后来自己受伤，由于买了保险看病可以报销，而医院里却有很多患者无钱治病，他才改观了对保险的看法。

他认为，保险公司在三四线城市与一二线城市产品的定价是相同的，这很不合理。目前中国保险的渗透率还很低，可以从供给侧进行提升性价比，渠道端可以进行线上化。“我们的出发点是做普惠保险，未来实现人人都有保险来抵御风险。“他说。