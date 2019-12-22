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水滴筹创始人沈鹏自曝美团往事：曾被干嘉伟连降两级

2019/12/22 18:47:27来源：新浪科技作者：张俊责编：微尘评论：

在今日的极客公园创新大会十周年上，水滴公司创始人兼CEO沈鹏参加“鹏友说”对话环节。

在创立水滴公司之前，沈鹏在美团工作了六年多。1987年出生的沈鹏，早在2010年就作为10号员工加入美团创业团队，从实习生做起，先后担任多个重要岗位，并于2013年参与创建美团外卖担任全国业务负责人。

沈鹏今日在现场透露，自己加入美团一年后就升上了管理岗位，管理了20多名员工。2011年，前阿里巴巴销售副总裁、中供铁军代表人物干嘉伟空降美团，担任美团COO。“阿甘（干嘉伟）到了美团就把我连降两级，他说管理是一门科学，我需要重新锻炼。这个理念我也很认同，确实需要把管理能力补上。”

谈到创业之后的变化，沈鹏表示比在美团时操心的维度变得更多了。在美团时业务做不好是对不起王兴、王慧文和干嘉伟，而创业后不仅要把业务做成，还要操心招聘、团建、甚至租房砍价，“今天上午我还在开周会，看数据。今天晚上还要部署业务。”

他坦言，在生活方式上自己还是更喜欢在美团时，“在美团可以与同事喝酒撸串吐槽公司、聊梦想，创业后不知道可以跟谁聊了。”

对于创业者，沈鹏也给出了自己的建议。所有人都能看见的机会，肯定是巨头的机会，而不是创业者的机会。他认为未来能走向成功的中国企业，很有可能是社会企业。这些企业的成立初衷是解决人民群众面临的难题，从商业模式上看可能并不划算、并不那么赚钱。但在解决问题当中，肯定能够找到养活公司的方式。

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关键词：水滴筹沈鹏美团

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