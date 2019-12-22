当硬件不再决定一切，主机游戏三巨头能否“向云”而生？

《只狼》终于打败了《任天堂明星大乱斗2》等劲敌，拿下今年TGA（The Game Awards）的年度游戏奖，而宫崎老贼也从日常跌落神坛正式走上神坛。

《只狼》的登顶，可以视为游戏界对多年以来魂系列执着精神的一次认可。称赞之外，玩家们除了对《大乱斗》落榜的惋惜，也开始期待下一世代的游戏，毕竟全新一代的Xbox Series X以及PS 5都将会在明年圣诞节假期上市。而微软在TGA上展示了Xbox Series X的设计，索尼也秀出未来会出现在PS 5上的新作《GodFall》。

主机游戏热闹之余，关于未来游戏市场的走向，云游戏总是一个绕不过去的坎。玩家们在期待新世代硬件落地的同时，也对云游戏这个耳熟能详但又稍显陌生的事物充满好奇。在5G来临之际，云游戏对于玩家而言已经不再是遥不可及。

云游戏的“云”颠覆了什么



5G对于游戏硬件或软件公司，都是一个极为重要的时刻。细分到游戏领域，5G技术能为市场带来什么杀手级应用？尽管现在还没人能给出最终答案，但云游戏是被提起最多的。

从2000年的E3展上，荷兰公司G—cluster第一次推出云游戏的概念至今，已经过去了19个年头，游戏主机也从PS2到现在即将面世的PS5，即将经历三个世代，与此同时通讯技术也从2G走到了今天的5G。

伴随着5G网络建设的逐步落地、云技术的不断发展，云游戏解决方案也开始日趋成熟。目前市面上主流的云游戏解决方案有两大类：分为指令流和音视频流。虽然二者在带宽要求以及开发难度方面有所不同，但核心技术上依然保持了一致——均聚焦在GPU、虚拟化技术、音视频解码、优质网络和边缘计算方面。

而在过去一两年里，这些技术都有了长足的进步，也推动了云游戏落地的速度。

11月19日，谷歌正式推出云游戏平台Stadia，虽然平台上线之后玩家们的反馈一般，但对于这样一个近乎跨时代的初代产品，外界一开始对其也并没抱有太大希望，它诞生背后的里程碑意义更为重要。

而在国内，作为业内最大的游戏公司，腾讯云游戏也在快马加鞭。目前腾讯的START云游戏平台已经支持《堡垒之夜》、《剑灵》等多款游戏。此外，在刚刚举行的英伟达GTC大会上，黄仁勋也宣布将与腾讯合作推出START云游戏服务。

云游戏模式的出现，可以说为整个游戏行业带来了根本性的变化，它让硬件不再是游戏的桎梏，主机游戏、PC端游、手游之间的界限也不再像以往那么明显。正是这种游戏模式的根本改变，极大地扩展了游戏的边界，让其拥有更多的交互方式。

技术和产业的升级，对于整个游戏市场的格局将带来一轮新的挑战。

我们可以看到，目前每一个细分游戏市场都有若干主导者，主机是索尼、任天堂、微软三巨头；端游则有类似腾讯wegame、steam这样的分发平台；手游则是iOS的App Store和安卓的Google Play。但进入云游戏时代后，技术的进步会让硬件不再成为游戏唯一的载体，整个游戏分发市场将逐渐走向云端，这也就意味着上云将成为未来游戏企业必备的竞争力。

至于那些没有能力上云的游戏相关企业，很可能会被时代的洪流吞没，亦或转变成单纯的游戏内容提供者、策划方、技术方案提供商等，失去原来市场的话语权。

游戏巨头们都在做哪些准备

从现在市场状况来看，未来云游戏行业的竞争主要取决于三个因素：底层技术的开发、游戏发行平台以及优质内容的开发。不同企业所擅长的不同方向，可能会将未来游戏领域的各类型企业分成技术主导、内容主导、战略辅助等不同类型。

对于场内企业而言，如果未来同时掌握了云技术优势、分发渠道以及内容IP的优势，就很有可能会主导未来市场的走向。而现在，微软和谷歌这两家互联网巨头正在争夺未来云游戏市场的主导地位。

谷歌的云游戏平台Stadia已经正式上市，虽然初期使用体验并不理想，但其拥有良好的云计算技术储备以及庞大的互联网用户基础，最重要的是其拥有YouTube和Chrome这两个庞大流量入口，潜力无限。

而微软的优势则是体现在云计算技术和内容IP方面。首先微软拥有全球领先的云计算及边缘计算技术能力；其次，由于其过去数十年在主机市场的耕耘，微软在游戏内容方面拥有极大优势。过去几年来微软收购了大量的第一方游戏工作室，这既是为新世代Xbox Series X做准备，同时也是在为自己的云游戏战略布局。

以在国外市场占有率相当高的主机游戏为例，现在微软、索尼、任天堂三大巨头在硬件的加持下，几乎主导着整个主机游戏市场。而当云游戏技术和市场逐渐成熟之后，硬件的优势将会被极大削弱。这三家的命运很可能会迥然不同。

当然，我们不能就此断定XBox、PS甚至switch等游戏机硬件就会退出历史舞台，毕竟那些为了玩游戏愿意花几万元买个电视、几千块买根HDMI线的超硬核玩家仍会存在，他们短期内很难投入云游戏的怀抱。而对于广大普通玩家而言，硬件确实将不再具有吸引力，同时硬件为企业带来的话语权也会随之弱化。

微软之外，索尼和任天堂也在为云游戏做着相应准备，只是这两家日本企业似乎没有那么“积极”。以索尼为例，虽然公司CFO十时裕树曾表示，PS系列主机未来要面对的最大威胁就是免费游戏和云游戏，但他同时也认为云游戏在五年内不会被索尼视为最主要的风险。

话虽如此，不过索尼还是在2012年就斥资3.8亿美元收购了美国公司Gaikai，成为第一家进入云游戏市场的大型视频游戏公司。2014年，索尼又基于Gaikai推出了PlayStation NOW的云游戏服务。

这些试水并没有花费索尼太多的精力。或许是因为过去二十几年PS系列产品的大获成功，加之庞大的主机用户基础以及依靠硬件平台积累的海量优质游戏内容，“舒适区效应”让索尼在云游戏网络建设、云计算技术方面都没有进行更多的投入。

另一家日系巨头任天堂也是如此，既承认云游戏未来的重要性，却又不紧不慢徐徐图之。在前不久的股东大会上，任天堂高管表示云游戏将是未来的发展方向，任天堂也会跟上云游戏的步伐，例如正在进行云游戏方面的技术研究，并强调“无缝”体验是最重要的方案。但是，直到现在外界也没有看到任天堂在这方面的具体方案或者实践。

互联网巨头的下一步图谋



如果将云计算能力作为考量的指标，现阶段微软、谷歌、亚马逊三家无疑都拥有极强的实力。而在国内，腾讯、阿里以及华为也都在积极布局云游戏市场。

当硬件主导的分发平台话语权变弱之后，手握底层技术，拥有技术壁垒的云服务厂商，很有可能将拥有更多的话语权，这也是为什么我们看到现阶段国内外的互联网及IT巨头，都在纷纷加码云服务为核心的市场布局。同样的，这也是索尼和任天堂未来将面临的最大威胁。

目前，索尼和任天堂都是集硬件实力与游戏实力于一身的行业巨头，而圣莫妮卡、游骑兵等著名的游戏工作室均在索尼旗下。任天堂旗下则拥有马里奥、塞尔达、宠物小精灵等无数经典的游戏IP。站在游戏开放商的角度来看，二者的游戏资源和IP优势在未来会愈发明显。

但在云游戏的未来争夺上，尽管两大日系游戏巨头具有独特的优势，但是与微软、谷歌等互联网巨头的差距会在另一个方面愈发明显。

可以预见，当分发平台迅速增加，对于游戏开发商的争夺也会变得更加激烈。而且随着云游戏平台相对统一的游戏版本，加上云服务器强大的算力，游戏开发者未来的生产效率也会越来越高。

我们不妨大胆设想一下未来索尼和任天堂可能发生的角色转变：二者目前在云游戏基础建设上都相对落后于谷歌和微软，对云游戏的态度也过于谨慎，如果接下来的几年二者再不加大云游戏业务的投入，当云游戏时代真正到来时，行业中的硬件优势退缩之后，其在游戏分发市场的话语权也可能随着硬件优势的消散一起衰退。

这时候，优秀的游戏内容（IP资源）或许会成为二者仅存的竞争力，这也意味着它们的角色将从招募者变成被招募者。市场规则，很有可能被谷歌、微软所掌握。

这可能是危言耸听，但是云游戏带来的颠覆势能，谁又能预料？