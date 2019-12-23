“杀人外卖骑手”背后群像：每单5块钱，投诉扣100

一位持刀杀人的外卖骑手撕破了冬至夜前的平静。

▲在刺倒伤者后，这位外卖员并没有逃走，而是解开了骑手服，抽了根烟，淡定地接过了工作人员的递过来的水，直到警方联合保安人员将其制服。

22日下午，有网友在微博爆出一位外卖配送员在商场持刀伤人，身着黄色骑手服的配送员在社交网络引发热议。在刺倒伤者后，这位外卖员并没有逃走，而是解开了骑手服，抽了根烟，淡定地接过了工作人员的递过来的水，直到警方联合保安人员将其制服。

这位遇刺的伤者在警方的通报中已经“失去生命迹象”。是因为一个“差评”？还是其它口角？理由目前还不得而知。

在一片“好评保命”、“善待外卖小哥”的评论中，这位32岁的配送员的配送员生涯宣告完结。而大家并没有提及的是，外卖员的过激行为背后，折射了外卖巨头的纷争中，还存在不完善运营机制和利益分配格局。

外卖员无刑事前科，是口角、争执还是差评？

从该配送员的骑手服和头盔，可以推断该外卖员为美团外卖的骑手，记者从相关人员获悉该骑手并没有刑事前科，初步推断该案性质很有可能是“激情杀人”。

据武汉市洪山区公安分局发布的公告称，受害人为佰港城员工，嫌疑人为32岁的外卖配送员陈某。双方发生口角，陈某持刀将周某刺倒。经120急救人员对受伤男子检查发现，该男子已经无生命迹象。

在事发两小时后，凤凰网科技（微信搜：IFeng科技）向美团公关部门求证，该部门人员表示正在和警方沟通相关信息，并表示该事件可能不是网传的“差评”所致。

一位目睹了现场的路人告诉凤凰网科技（微信搜：IFeng科技），现场也无法确认争执是否是因为差评引起，他表示，只见“外卖小哥和店员推搡了几句之后，就拿出刀砍了”。

尽管一再强调不是因为差评所致，网友针对此事一致的论调为——“不要给外卖小哥差评”。

一位外卖配送员对凤凰网科技表示，在他所在的地区，如果遇到一单差评，专送骑手需要赔付80-100元，“如果不慎遇到客人投诉，则需要赔得更多”。

“现在5公里的单众包骑手可能就只能拿到5块钱，如果要赔钱真的很抓狂”，一位饿了么平台的骑手告诉凤凰网科技。

据凤凰网科技（微信搜：IFeng科技）了解，外卖骑手分为众包骑手和专送骑手两种，众包骑手可以作为兼职选择性接单，派单比专送远；而专送骑手则需要全勤“上班”，有较为固定的商家和路线，差评需要赔付较大金额的罚款。

外卖配送员作为互联网科技发展而后生的群体，一度曾因“月入过万”而备受关注。同时，他们也是互联网巨头竞争的重要砝码，为配送费而拼时速、单量是常有的事。

不管是因为差评，还是个体一时的激烈情绪，配送员激情杀人事件背后，折射了外卖补贴时代褪去之后，还有不少痛点有待解决。

层层分包下来，送外卖挣钱越来越难

“月入过万”曾把这个职业推上了顶峰，但是配送员小裴不这么认为，他觉得，层层分包下来，送外卖挣钱是越来越难了。

小裴是从今年7月份开始成为“美团外卖”的骑手的，他向凤凰网科技（微信搜：IFeng科技）表示，做外卖骑手是门槛最低、来钱最快的方式，而选择美团则是因为美团“名气大”。

他表示，虽然没有赶上美团大肆补贴外卖的那一拨红利，作为全职专送的他，勤快点一个月也能挣到八九千块。他表示，在他所在的区域，一单外卖的底价为8元，如果要达到一万元收入，每天需要“跑”13-14个小时，并不轻松。

“7月刚来的时候每单最低有10块，现在已经没有这么高了”，他说道，“但是这个价格还算高的，有的地方每单才3-4块钱”。

骑手小裴展示他在外卖平台的月收入

“要快，一定要快”，在提及配送员超时、差评的原因时，他告诉凤凰网科技（微信搜：IFeng科技），美团的优势就是快，如果不快就没有优势，因此才会有“赔付”等机制，在这种机制的激励下，骑手才会出现不遵守交通规则的情况。

12月19日，美团副总裁兼美团研究院院长来有为曾透露，今年从美团获得收入的外卖小哥有370万。

而在这庞大的人群背后，美团仅提供了一个平台，让这个平台能够转动起来，还需要更多的服务商和站点管理人员。

“通常一个区域会有一个固定的服务商、站点的管理人员”，层层中间商下来，越来越不好挣。还有一位外卖配送员告诉凤凰网科技（微信搜：IFeng科技），自己的一身装备都要求在站点购置，而价格还要远高于市场价。

“一个印着Logo的头盔需要80元，一个配送箱需要200多元，一件衣服也需要八九十块钱”，而这些装备在网上都能以更低的价格买到，这位配送员抱怨道。

生死背后，是巨头的角逐

根据Trustdata发布的《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》，美团外卖交易额已经扩大增至65.1%，与饿了么的胶着竞争状态一直持续至今。

从美团的财报来看，外卖业务一直是其营收最高的业务。而外卖配送的成本能否进一步压缩，是其实现进一步盈利的关键所在。

美团近5个季度的总营收及外卖营收

2019年Q3季度的财报显示，274.94的季度营收中，有115亿元来自外卖收入，并且，餐饮外卖业务实现了连续两个季度的盈利。此前美团CEO王兴在财报后电话会议上，将盈利归结为规模经济效益。

王兴表示，美团外卖已经成为了市场第一的品牌，但是还需要获得更多的市场份额，所以在未来这块的投入相对会逐渐放低，也会不断提升骑手的效率。

要实现王兴所说的规模经济，一方面要持续扩大规模；另一方面则要提高外卖员的人效比。对于骑手来说，意味着要有更好的服务态度、更快的配送时长、更标准化的操作流程。

美团作为“Eat better、Live better”的倡导者，在扩张规模阶段，更愿意将利益让渡给商家和消费者，只有建立了消费者口碑，美团才能在商家端获得更大的规模，为其带来更多的盈利可能。

而这种做法，是两家巨头品牌共同的选择。落实到外卖骑手时，则会出现消费者恶意投诉、平台不合理罚款、配送员承担商家责任的情况。

一位饿了么骑手告诉凤凰网科技（微信搜：IFeng科技），在平台推出了超时赔付功能后，遇到了消费者恶意“薅羊毛”的行为，消费者投诉便能获得赔付，而同时配送员则要被罚款。“申诉了几次，有两次配送还是没有申诉成功”。

结语

不管是“超时赔付”，还是差评惩罚机制，无疑是为了保证消费者的服务质量。而夹在其中的配送员，需要承担中间的绝大部分不可控因素。

小裴告诉凤凰网科技（微信搜：IFeng科技），自己在做配送员以来只有过一次差评，“当时真的想哭”。而对于这份给他提供生计的外卖则又爱又恨，他感叹道，“挂在车上，怕被风吹冷，放在外卖箱，颠簸不可避免会弄撒，很无奈”。