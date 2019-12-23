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Python 3.8.1正式发布，带来新功能和优化

2019/12/23 7:51:39来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：嗜橙评论：

距离 Python 3.8.1 rc1发布没多久的时间，目前，Python 3.8.1 也已正式发布。Python 3.8.1是Python 3.8的第一个维护版本，Python 3.8系列是Python编程语言的最新主要版本，它包含了许多新功能和优化。

Python 3.8.1 版本的更新内容如下：

Core and Builtins

  • bpo-39080：当星标表达式AST节点位于Call AST节点的args属性中的元素之中时，修复它们的end_col_offset值。

  • bpo-39031：解析“elif”节点时，该节点的lineno和col_offset现在指向“elif”关键字，而不是其条件，从而使其与“if”节点一致。

  • bpo-39008：PySys_Audit()现在要求Py_ssize_t将格式字符串中的size参数用作大小参数，而不管 PY_SSIZE_T_CLEAN在包括时定义了什么。

Library

  • bpo-39022：更新importliib.metadata以包括对importlib_metadata 1.3的改进，包括更好的EntryPoints序列化和改进的自定义查找器文档。

  • bpo-38811：修复缺少os.link()时pathlib中未处理的异常。

  • bpo-36406：处理doctest中的namespace packages。

Tests

  • bpo-38546：Multiprocessing和current.futures测试现在会在测试完成时停止资源跟踪器进程。

Windows

  • bpo-39007：将auditing events添加到winreg中的函数。

macOS

  • bpo-38295：防止在macOS Catalina上的test_py_compile中的test_relative_path失败。

IDLE

  • bpo-38944：Excape key 现在会关闭IDLE completion windows

  • bpo-38943：修复IDLE自动完成窗口不总是出现在某些系统上的问题

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关键词：Python

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