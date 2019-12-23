Python 3.8.1正式发布，带来新功能和优化

距离 Python 3.8.1 rc1发布没多久的时间，目前，Python 3.8.1 也已正式发布。Python 3.8.1是Python 3.8的第一个维护版本，Python 3.8系列是Python编程语言的最新主要版本，它包含了许多新功能和优化。

Python 3.8.1 版本的更新内容如下：

Core and Builtins

bpo-39080：当星标表达式AST节点位于Call AST节点的args属性中的元素之中时，修复它们的end_col_offset值。

bpo-39031：解析“elif”节点时，该节点的lineno和col_offset现在指向“elif”关键字，而不是其条件，从而使其与“if”节点一致。

bpo-39008：PySys_Audit()现在要求Py_ssize_t将格式字符串中的size参数用作大小参数，而不管 PY_SSIZE_T_CLEAN在包括时定义了什么。

Library

bpo-39022：更新importliib.metadata以包括对importlib_metadata 1.3的改进，包括更好的EntryPoints序列化和改进的自定义查找器文档。

bpo-38811：修复缺少os.link()时pathlib中未处理的异常。

bpo-36406：处理doctest中的namespace packages。

Tests

bpo-38546：Multiprocessing和current.futures测试现在会在测试完成时停止资源跟踪器进程。

Windows

bpo-39007：将auditing events添加到winreg中的函数。

macOS

bpo-38295：防止在macOS Catalina上的test_py_compile中的test_relative_path失败。

IDLE